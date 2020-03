Slavia - Sparta | Hušbauer o derby: Náskok i krize, výhody Sparty? | iSport.cz

Slavii poslal ve Zlíně do vedení Josef Hušbauer (vpravo) • Pavel Mazáč (Sport)

Josef Hušbauer je blízko přestupu ze Slavie do Levski Sofia. • Pavel Mazáč / Sport

Josef Hušbauer je blízko přestupu ze Slavie do Levski Sofia. • Barbora Reichová / Sport

Josef Hušbauer míří ze Slavie do Drážďan • Barbora Reichová (Sport)

Zažil bitvu o Prahu na obou stranách řeky. Pamatuje derby s rekordním náskokem 38 bodů v rudém dresu i svoje poprvé, kdy musel přijmout roli outsidera. Záložník Josef Hušbauer před nedělním šlágrem v rozhovoru pro iSport Premium rozebírá derby z pohledu obou stran, snaží se najít odpověď na současnou herní krizi červenobílých a tipuje, s čím by Slavia mohla Spartu udolat. „Pro pět, šest kluků ve Slavii by to mohlo být první derby. Bude to pro ně těžké. Tím se z toho stává velmi zajímavý zápas,“ říká současný špílmachr Drážďan.

Jak vnímá hráč před derby bodový rozestup mezi Slavii a Spartou?

„Zažil jsem hodně velkých bodových rozestupů, ale zápas mezi Slavií a Spartou je dlouhá léta tak specifický, že na to člověk víceméně nekouká a vždycky ho chce vyhrát. Je jedno, kolikátý v tabulce jste. Může to mít vliv pouze na psychiku hráčů. Jdete do derby s tím, že ztrácíte hodně, nejste favorit… Ale já jsem chtěl vyhrát vždycky. Bylo mi jedno, kolik je bodový rozdíl.“

Ve Spartě byl však v jednu chvíli extrémní. Na jaře 2014 jste měli na Slavii náskok 38 bodů. Jak na to vzpomínáte?

„I ten tehdejší zápas, který jsme doma vyhráli 3:0, byl naprosto jednoznačný. Podle mě jsme měli v první půli držení míče asi 80:20 a k tomu moře střel. Tenhle rok to bylo znát nejen bodově v tabulce ale i na hřišti. Když se na to ale podívám obecně, tak většina derby byla vyrovnaná utkání.“

Musel jste se ve Spartě či později ve Slavii nějak extra motivovat, když byl bodový rozdíl například dvouciferný?

„Každý, kdo prošel mládeží Slavie či Sparty, tohle vůbec nemusí řešit. Já byl od mala ve Spartě, takže jsem moc dobře věděl, o co jde a že rivalita je obrovská. I proto bodový rozestup pro nás nebyl důležitý, my vždy chtěli porazit největšího rivala v Česku.“

Bylo motivování na obou stranách v něčem odlišné? A kdo patřil mezi největší hecíře?

„Nejvíc to prožívali odchovanci. Ti se také snažili vyhecovat kluky, kteří třeba nebyli z Prahy, nebo nikdy derby nehráli. Snažili se jim nastínit, jak moc důležitý zápas to pro ten daný klub v tu chvíli je. Oba tábory měly také svoje ‚blázny‘ mimo kádr, u kterých přes to nejel vlak: Před panem