Sparta posiluje Kotalův realizační tým. K Šmardovi přichází další asistent | iSport.cz

„Vzhledem k počtu hráčů bychom rádi angažovali ještě jednoho asistenta, ale zatím hledáme. Čas nás netlačí, ale výhledově bychom realizační tým chtěli doplnit,“ hlásil na své první tiskové konferenci v roli hlavního kouče Sparty Václav Kotal.

Ten si k sobě jako asistenta zvolil prvořadně Michala Šmardu, kterého Letenští přetáhli ze Slovácka. „Byl jsem rád, že nám vyšlo vstříc,“ děkoval tehdy Kotal. Nyní se zkušený 67letý trenér dočkal i druhého asistenta.

K dvojici Kotal, Šmarda se nyní Letenští rozhodli připojit Luboše Loučku. Ten má za sebou bohatou sparťanskou minulost. Působil zde už v mládežnických kategoriích a za áčko si připsal pět ligových startů, ve kterých vstřelil jeden gól.

Po skončení hráčské kariéry, za níž napsal tečku v Jablonci, se začátkem roku 2018 stal asistentem u sparťanské juniorky. Na konci roku se posunul do role hlavního kouče. V červnu 2019 se spojily jejich cesty s Václavem Kotalem u B-týmu, kde mu dělal asistenta. Nyní se ve stejných rolích budou starat o áčko Sparty.

„Prošel jsem ve Spartě mládežnickými týmy, hrál jsem za béčko i za A-tým, o to je to pro mě silnější. Sparta mě vychovala do velkého fotbalu, díky ní jsem mohl hrát na té nejvyšší úrovni. Cítím, že bych to měl klubu vrátit a doufám, že se mi to teď podaří,“ uvedl Luboš Loučka pro klubový web.

Loučka by měl zároveň působit jako jakási spojka mezi prvním týmem a rezervou, ve které bude zatím stále po ruce trenéru Michalu Horňákovi. O tom svědčí i to, že v neděli dopoledne bude na Strahově u jarní premiéry B-týmu proti Domažlicím, odpoledne pak po boku Václava Kotala a Michala Šmardy v Edenu proti Slavii.