Slavia - Sparta | Sestava SKS na derby: vrátí se podzimní jádro? | iSport.cz

Tři odehrané zápasy a jenom tři získané body. Navrch tři inkasované branky. Na nic z toho není Slavia dávno zvyklá. Silný tým najel na režim vítězství-vítězství, gól dostal jenom výjimečně. Trenér Jindřich Trpišovský už má podle všeho plán, jak špatný vstup do jarní části sezony zastavit.

Mládí vpřed tu platit nebude, spíš ustoupí zkušenosti a takzvanému „podzimnímu jádru“. Tedy hráčům, kteří zažili těžké zápasy v první části sezony v Lize mistrů a zároveň v domácí soutěži vybudovali mužstvu šestnáctibodový náskok na druhou Viktorii Plzeň.

„Změn bylo opravdu dost. Přišlo hodně mladých kluků, kteří nejsou tolik zkušení. Do toho zranění. Sestava nebyla ani v jednom zápase top a bylo znát, že se lepí. Hráli kluci, kteří toho nemají tolik odkopáno, nebo nevědí, jaké je to hrát o titul. Zkušenosti hrají na prvních třech příčkách v lize strašně moc. V podstatě rozhodují,“ tvrdí Josef Hušbauer, bývalý záložník „sešívaných“, který by do toho jádra rozhodně patřil. Jenže už je v německých Drážďanech, odešel i útočník Milan Škoda a největší hvězda Tomáš Souček.

Přesto pár jmen, o která se lze opřít, zbývá. Třeba Ladislav Takács. Defenzivní