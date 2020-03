Jablonci pomohl VAR. Rada: Nechte mě bejt, nepotřebujeme pomezní! | iSport.cz

Jak se rodil?

„Po středě, která se nám tady nepovedla, jsme si to museli vyhodnotit. Ale asi jsme si to nevyhodnotili, jak jsme chtěli. Sice jsme do toho vstoupili tentokrát líp a byli aktivní, ale pak jsme zase dostali hloupou branku. Třikrát poskočí balon na zadní tyč a ještě zpátky, místo abychom to razantně odkopli. Musí se to odpálit, ať to letí mezi lidi. Mrzí mě to.“

A druhý poločas?

„Domácí byli v deseti, takže jsme se snažili hodně držet šířku hřiště. Měli jsme tam šanci Pleštila, střelu Matouška a na konci Považancovo břevno. Díky Hämäläinenovi máme aspoň bod. V naší situaci je zlatý, nejedeme domů s prázdnou. Musíme si to rozebrat, protože ať chceme nebo ne, je u nás nějaká nervozita. Nedokážu si to vysvětlit. Máme cíl být do šestky, ale jsme zbytečně ukvapení, nejistí. Špatně řešíme banální situace, chodíme zbytečně do velkého rizika.“

Třeba v nastavení prvního poločasu, kdy šel po Jugasově chybě Greššák sám na brankáře...

„Přečkali jsme klinickou smrt, naštěstí to domácí nevyužili. Nejdůležitější bylo, že to Vlasta Hrubý dohrál. Kdyby se zastavil, Houska to dával do prázdné brány. Udržel nás ve hře. Nechci nikoho obviňovat, ale asi to bylo špatně vyřešený. Ale může se to ve fotbale stát. Nicméně poločasový stav 2:0 už by pro nás byl hodně těžký.“

Olomouc - Jablonec: Pablo srazil Doležala, sudí po konzultaci s VAR tasí červenou kartu! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Video dnes dvakrát zahrálo ve váš prospěch. Nejdříve zásah VARu odvolal Chytilův gól a pak vyloučil i Gonzáleze...

„Na video se mě neptejte.“

A věřil jste, že obě situace dopadnou takhle?

„Věřil jsem tomu, že je tam pomezní, který měl zvednout v případě ofsajdu praporek! Nebyl si jistý, tak to nechal na videu? Tak to dnes nepotřebujeme pomezní! Pokud jsem si jistý, tak to přece zvednu. Takže video mi nedávejte do pusy, nechte mě bejt. Rozhodčí šel k videu, vyhodnotil to, tak to tak asi bylo. A pak slyším na druhé lavičce: Vy nás zase řežete. Já nevím, nechápu to.“

Nedoufal jste, že si proti deseti přece jen vytvoříte více šancí?

„Já jsem fotbal hrál a vím, že i proti deseti můžete prohrát. Stalo se mi to několikrát, jednou jsem dokonce prohrál 0:3. Olomouc je kvalitní tým, hraje dobrý fotbal, získala sebevědomí, takže jsem to nebral tak, že je to pro nás úleva.“