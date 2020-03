Slavia - Sparta, derby: Ku**a do toho! Deli a Souček poslali vzkaz | iSport.cz

Tomáš Souček míří ze Slavie do West Hamu United • www.whufc.com

Největší zápas v českém fotbalovém prostředí, derby pražských „S“, v neděli napíše svůj 295. příběh. Jako favorit do něj vstoupí Slavia, která má v tabulce o 23 bodů víc, než Sparta. Právě v derby ale role favorita často nehraje roli. To dobře vědí i Simon Deli a Tomáš Souček, kteří své bývalé spoluhráče na dálku podpořili.

Se Slavií prožili krásné chvíle, velké zápasy a získali v jejím dresu dvakrát mistrovský titul i český pohár. Oba už ale nyní bojují v zahraničí. Tomáš Souček ve West Hamu a Simon Deli v Bruggách. Na bývalé spoluhráče ale před derby se Spartou nezapomněli.

„Borci, v neděli je nejdůležitější zápas. Ku**a, do toho! Dva – nula, hodně štěstí,“ podpořil slávisty Deli.

„Kluci, přeji všem hodně štěstí. Věřím, že dneska to zvládneme a derby bude naše. Držím palce,“ vzkázal z Londýna Souček ve videu, které zveřejnil na svém Twitteru šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Pozdrav z Londyna. Dneska to zvladneme a Derby je nase! pic.twitter.com/vGezICKlBT — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) March 8, 2020

Nezůstalo ale jen u jednoho vzkazu. „Góóól, gól, gól, gól. Dneska musíme takhle fandit. Slavia, do toho, Slavia do toho. Klukům popřejeme hodně štěstí. Palečky a držíme palce jo. Dneska všichni fandíme Slavii, ať jsme opět vládci Prahy a vládci České republiky. Hoši do toho,“ přidal Souček na Instagram video, kde podporuje bývalé spoluhráče se svou dcerou.

