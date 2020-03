Jdeš do brány! Mladík z Karviné vychytal Škodu, udržel sérii bez gólu | iSport.cz

Dva dny před bitvou s Příbramí se definitivně dozvěděl, že jde do brány. Teprve dvacetiletý gólman Vladimír Neuman z Karviné zažil ve 24. kole FORTUNA:LIGY ostrou premiéru. Hned ve 20. minutě se na něho řítil osamocený kanonýr Michal Škoda. Neuman tutovku zlikvidoval a suverénně si počínal i při dvou dalších šancích soupeře. Uhájil nulu a výrazně pomohl Karviné k vítězství 2:0. „Před tolika lidmi jsem ještě nehrál, ale Petr Bolek (zraněná jednička Karviné) mě v kabině pochválil. Všichni jsme odvedli perfektní výkon,“ těšilo mladého dlouhána.

Co s vámi dělalo, když jste se dozvěděl nominaci na zápas?

„Měl jsem smíšené pocity, protože šlo o těžké utkání, ale samozřejmě jsem se těšil. Snažil jsem se připravit.“

Ve 20. minutě na vás šel sám Michal Škoda, byl to váš vůbec první zákrok. Jak důležitý?

„Byl strašně důležitý. Nevím, jak by to vypadalo, kdyby to dal. Asi ne moc dobře.“

Co se vám v ten moment honilo hlavou?

„Šlo o to si počkat, zachovat chladnou hlavu. To se povedlo.“

Jak těžký to pro vás byl zápas? Kdybyste debutoval proti Spartě, tak můžete jen překvapit. Proti poslední Příbrami jste hráli prakticky o šest bodů...

„Ano, bylo to psychicky náročné, protože jsou u nás. Potřebovali jsme je podržet pod sebou a to se naštěstí povedlo.“

Na jaře jste ze čtyř zápasů získali 10 bodů a skóre máte 7:0. Jak vám to zní?

„Skvěle, obrana pracuje výborně. Je to asi nejlepší začátek, co jsme si mohli přát.“

Neříkal vám Petr Bolek před zápasem v nadsázce, abyste mu sérii nul nepřerušil?

„To ne, snažil se mě hlavně uklidnit, abych si držel svoje. Rady od spoluhráčů taky proběhly, ve stylu - ať si zachovám chladnou hlavu a držím si svůj standard.“

Váš otec Vladimír býval stoper, vás to do obrany netáhlo?

„Ze začátku jsem hrával v poli, ale pak jsem přešel do brány. Ani nevím proč, asi mě nebavilo tolik běhat.“ (usmívá se)