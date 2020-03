Slavia - Sparta: Takács věřil, že Tettehův gól platit nebude | iSport.cz

Takács je v plném tréninku více než týden. Trenér Jindřich Trpišovský ho může využít i na pozici defenzivního záložníka, ale nyní ho nasadil do stoperské dvojice vedle Ondřeje Kúdely. „Cítil jsem se docela dobře. Bylo tam celkem dost sprintových náběhů, ke konci jsem trošku cítil nožky,“ přiznal Takács.

Rychlostní souboje sváděl především se sparťanským útočníkem Benjaminem Tettehem, ten umí protáhnout krok a dával mu zabrat. „Je rychlý, ty souboje s ním byly nepříjemné. Měl dost náběhů za obranu, o tom jsme ale věděli. Jednou bohužel utekl,“ povzdechl si vysoký obránce.

Kritický nebyl jen jeden moment, ale dva. První přišel v 58. minutě, kdy se Takács pustil do sprinterských dostihů s ghanským forvardem. Ten ho pak v klíčové chvíli trošku přistrčil, Takács se tvrdě srazil s brankářem Ondřejem Kolářem a Tetteh dal gól. Jeho radost trvala jen chvilku, po zásahu videa branka nakonec nebyla uznána.

„Nechci říkat, že jsem byl přesvědčený o tom, že gól nebude platit. Ale věřil jsem, že to tak bude. Šli jsme tělo na tělo, on mi pak dal ruku na záda. Přeskakoval jsem Koliho (Koláře) a trefil jsem ho do hlavy kolenem. Hlavně jeho to bolelo. Za mě to byl jasný faul,“ popisoval inkriminovanou situaci stoper červenobílých.

Deset minut před koncem mu Tetteh už pláchnul. Takács ho marně stíhal, když pak měnil směr a snažil se soupeři zabránit ve střele, upadl. Sparťanský útočník pak přesně vypálil, Kolářovi nedal šanci. „Těžko říct, co bylo špatně. Bořek Dočkal měl hrozně moc času a dal balon za nás. Tetteh je rychlý, ještě byl napřed. Bohužel utekl,“ pokrčil rameny Takács.

Slavia se ale nepoložila, soupeře sevřela a nakonec vyrovnala. „Vzhledem k průběhu utkání je bod asi ok, ale měli jsme dost šancí na to, abychom ten první gól vstřelili my. Mám takové smíšené pocity. Nechci říkat, že převládá zklamání, ale dalo se vyhrát,“ podotkl třiadvacetiletý stoper.

Červenobílí na jaře už potřetí zaváhali a jejich náskok před druhou Plzní se smrsknul ze šestnácti na osm bodů. Kabina „sešívaných“ ale zůstává v klidu. „Neznervózňuje nás to. Hrajeme tak, abychom vyhráli každý zápas. Máme před sebou jediný cíl a pro ten si jdeme,“ vyhlásil rezolutně Takács.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 90+3. Musa Hosté: 80. Tetteh Sestavy Domácí: Kolář – Coufal, Kúdela, Takács, Bořil (C) – Ševčík, Traoré – Masopust (82. Hellebrand), Stanciu (82. Hilál), Olayinka – Tecl (71. Musa). Hosté: Heča – Vindheim, Štetina, Hancko, Frýdek – Krejčí (53. Mandjeck), Sáček – Plavšić (76. Matěj Hanousek), Dočkal (C), Hložek – Tetteh (86. Kozák). Náhradníci Domácí: Kovář, Frydrych, Hellebrand, Oscar, Provod, Júsuf Hilál, Musa Hosté: Bičík, Lischka, Mandjeck, Hanousek, Trávník, Kanga, Kozák Karty Domácí: Traoré, Olayinka, Musa, Bořil Hosté: L. Krejčí, Štetina, Dočkal Rozhodčí Franěk – Vlasjuk, Kříž Stadion Sinobo Stadium, Praha-Vršovice Návštěva 19 382 diváků

