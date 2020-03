Výsměch! Weber utekl z rozhovoru. Druhá penalta bez komentáře, řekl | iSport.cz

Jak zápas hodnotíte?

„Děkuju mužstvu za bojovnost a výkon, jsem rád, že jsme to zvládli. Nebylo to jednoduché. Měli jsme zápas pod kontrolou, vedli jsme rychle 2:0, pak přišly různé věci... Ale jsem rád za třetí branku. Kluky obdivuju.“

Baník jste zaskočili vysokým presinkem, nenechali jste jej rozehrát byl to záměr?

„Ano, chtěli jsme se vrátit k naší presinkové hře. Někteří jsou tu s námi krátkou dobu, ale Zelený i Janošek už se s tím sžili. Uvěřili, že díky tomu můžeme být úspěšní, a byli aktivní.“

Co říkáte na druhou penaltu? Nezdálo se vám, že spíš Buchta fauloval Zeleného?

„Bez komentáře. Těch jednostranných rozhodnutí tam bylo strašně moc, navíc druhá branka Baníku asi z ofsajdu...“

U první penalty byl však Tatajevův loket ve Smolově tváři vidět.

„Věděli jsme, že místo Šašinky bude hrát v útoku Smola. Takže jsem svým hráčům při přípravě říkal, že kdo udělá trestňák nebo penaltu na Smolu, je u mě diletant. Bohužel se to stalo.“

Žlutou kartu v závěru jste dostal za protesty proti rozhodčímu?

„Řekl jsem mu, že už toho bylo moc. A on mi taky řekl, že toho bylo moc ode mě. Takže jsme oba měli názor, že toho bylo moc.“ (úsměv)

Jak se vám líbil Jaroslav Zelený, který větral Azeveda s Fillem a zařídil dvě branky?

„Reprezentační výkon, byl fantastický! Nadstavba, konstrukce, všechno. Zvládl to a věřím, že to nebylo ojedinělé.“

Poprvé jste vstřelili gól, navíc tři body z půdy silného soupeře. Pro psychiku asi fajn, že?

„Nepochybně. Nejen tři body, ale i ten výkon. Po vyrovnání bych bral i remízu, nakonec máme výhru. Zápas se lámal u druhé penalty, kdyby ji Baník proměnil, měl by víc času na další branku. Šedovi jsem věřil, ale věřil jsem mu už při té první. A co se týče psychiky? Můžu to říct: už nás nic nestresuje. O záchranu asi hrát nebudeme a poháry jsou v tomto složení... Nechci říct, že daleko, ale máme spíš za úkol do léta mužstvo zkonsolidovat. Hráči už si na sebe zvykají, ale musí ještě přidat v pracovitosti.“

Mimochodem: Nikolaj Komličenko se poprvé trefil za Dynamo Moskva, při svém premiérovém startu v základu rozhodl o výhře 1:0 nad Tambovem. Co vy na to?

„Psali jsme si, gratuloval jsem mu. Komli navíc projevil mimofotbalový talent, když mi předpověděl, že v neděli vyhrajeme. Musel jsem ho opravit, protože jsme hráli až v pondělí, ale jinak se trefil. Je dobrej.“ (smích)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 42. Stronati, 85. Svozil Hosté: 8. Budínský, 15. Ladra, 88. Potočný (vl.) Sestavy Domácí: Laštůvka – Fillo (35. Procházka), Svozil, Stronati, Fleišman (C) – Jirásek, R. Hrubý (82. Reiter) – Potočný, Kuzmanović, de Azevedo (66. D. Buchta) – Smola. Hosté: Šeda – Křapka, Tatajev, Pudil, Zelený – Hubínek (C), Janošek – Douděra (78. Fulnek), Budínský, Ladra (83. Mazuch) – Jiří Klíma. Náhradníci Domácí: Budinský, Procházka, Drozd, Holzer, Kaloč, Reiter, Buchta Hosté: Stejskal, Mazuch, Arroyo, Hönig, Fulnek, Provazník Karty Domácí: R. Hrubý, Potočný, Procházka, Svozil Hosté: Tatajev, Zelený, Pudil, Douděra, Weber Rozhodčí Dubravský – Podaný, Dresler Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 8667 diváků