Hejkal o dalším odložení Teplic: Mareš už měsíc nehraje. Je to ubíjející! | iSport.cz

Odkládáme, co jsme odložili. Ani druhý pokus k odehrání utkání z 23. kola mezi Teplicemi a Libercem nevyjde. Kvůli vytrvalému dešti se dlouhodobě špatný trávník na Stínadlech ještě více poškodil. „Je to komplikace. My jsme hrát chtěli. Už si z toho děláme trošku srandu, že se to podruhé odložilo,“ kroutí hlavou teplický kouč Stanislav Hejkal.