Nej fanoušek (†89) zemřel. Sigma v srdci 74 let, v kabině hrál na housle | iSport.cz

„Ta naše Sigma, ta to válí“ už kabinou na Andrově stadionu nezazní. Olomoucký fotbal opustil symbol klubové věrnosti, zemřel fanoušek Svatopluk Hudec (†89), který klubem žil víc než sedm dekád, posledních 20 let byl na každém tréninku Sigmy, po vítězných zápasech hrál fotbalistům na housle a ti ho zvali na klubové oslavy. Vážili si ho tak, že loňský „Zápas století“ otevíral slavnostním výkopem.

„Svět opustil sigmák tělem i duší. Jeho odkaz ale zůstane v klubu napořád,“ rozloučila se Sigma Olomouc se Svatoplukem Hudcem. Fanda, kterého znal na Andrově stadionu úplně každý, zemřel ve věku nedožitých 90 let.

Fandit začal těsně po válce, v šestnácti. V roce 1946 na Hané ani netušili, že se jednou budou jmenovat Sigma, Svatopluk Hudec ale za SK Hejčín hrál v žákovských a dorosteneckých kategoriích. Místo fotbalu ho nakonec v Praze živila práce s betonem, ale do rodného kraje se vrátil.

V roce 2000 se jako sedmdesátník začal objevovat na trénincích a podával hráčům míče, po vítězných zápasech hrál v šatně na housličky „Ta naše Sigma, ta to válí“. Zdeněk Psotka ho pak začal zvát i na večírky při zakončení sezony.

Vrcholem bylo loňské výročí sta let olomouckého fotbalu. „Tátovi jsem slíbil, že se toho dožiju,“ říkával v nadsázce. A dožil. A užil si to. To on představil před plným náměstím sigmácký retrodres. To on provedl úvodní výkop zápasu století. Do středového klubu ho doprovodil Pavel Nedvěd s klubovou ikonou Oldřichem Machalou.

„Když jsem panu Hudci oznámil, že provede slavnostní výkop Zápasu století, několik minut mi v kanceláři plakal dojetím,“ vzpomíná marketingový manažer Sigmy David Holly na klubovém webu.

Celý život běhal dlouhé tratě, ještě v osmdesáti běhal po Olomouci, pak si ale zlomil krček. Měl i problémy se srdcem, v roce 2004 dostal náhradní chlopeň, i tak byl neskutečně vitální. „Ptal jsem se doktora, jak dlouho mi vydrží. Říkal, že deset až patnáct let. A já to budu mít v prosinci patnáct let,“ říkal vloni v rozhovoru pro idnes. „Dokud budu moct se na Sigmu dívat, tak nebudu mít stres, budu dobře jíst a své dechovky si zpívat, až to mět nebudu, budu mrtvý,“ dodal. Modrobílé srdce utichlo o pár měsíců později, 15. března 2020.