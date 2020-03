Olomouc - Jablonec: Další Julišův gól: Do čeho kopnu, to tam spadne | iSport.cz

Dva góly v Teplicích, jeden v Opavě a teď další trefa do sítě Jablonce. Pěkně s ledovým klidem k tyči. Lukáš Juliš: tři zápasy v dresu Olomouce, čtyři branky. Jinak řečeno, host ze Sparty ještě v novém angažmá nevyšel ani jednou střelecky naprázdno.

Čím to je, že to tak padá?

„Ono to přestane padat a pak se budeme ptát, proč už to nepadá... (směje se) Když to řeknu blbě, už jsem dal dost gólů na podzim ve třetí lize. To mi jako útočníkovi pomohlo. Pak jsem chytil začátek a začalo to tam padat. Dnes to byla šmudla. Teď je to tak, že do čeho kopnu, to tam spadne. Blbě jsem si to zpracoval, zůstalo mi to pod nohou, ale jejich stoper to minul. To je přesně ta druhá vlna, ze které jsem se trefil v Opavě. V tomhle místě je víc prostoru na skórování, než když to někam centrující nastřelí nazdařbůh. Hálič (Martin Hála) to umí.“

Styl spoluhráčů vám evidentně sedí, že?

„Třeba Hálič mi nahrává na všechny šance, jsem fakt spokojený, jak hrajeme. Není to bezhlavá hra na náhodu. Kluci se kouknou, vidí, kde s Mojmou (Chytilem) nabíháme, a pak nás nachází. To je pro nás lehčí. Je tady velká šíře kádru. Každý, kdo nastoupí, může hrát jako ti druzí. Dnes se to jen ukázalo. I tréninky jsou kvalitní. Troufnu si říct, že stejné jako ve Spartě. Je to dobrý.“

Vypadáte hodně spokojeně.

„Nemůžu si to vynachválit, jen škoda, že jsme nebodovali v Opavě. Tam to šlo. Jinak jsem spokojený. Nejde ani tak o góly. Jsem za ně samozřejmě, rád, ale jinak hrajeme dobře. Daří se nám kombinace, to mám rád. I s Mojmírem nám to klape, chodí do hlav, funguje to.“

Překvapila vás kvalita nových spoluhráčů?

„Kluci už hráli dobře v přípravě, všechno tam vyhráli. Až na tu generálku v Karviné, do které jsem prvně nastoupil. Ale nepřekvapilo mě to. Pan trenér Jílek, když mě sem posílal, říkal, že to takhle bude. Navíc kluky znám, díval jsem se na ně. Když jsme tady hráli se Spartou nebo s Bohemkou, vždycky jsem říkal, že tady není mužstvo na desáté místo.“

Kouč Václav Jílek už ve Spartě není, změní se pro vás něco s Václavem Kotalem?

„Do léta zůstávám tady, takže nic se nemění.“ (úsměv)

A smlouvu na Letné jste prodloužil, jak bylo v plánu?“

„Jo, o rok jsem to prodloužil.“

Sigma je v semifinále, máte v hlavách zisk trofeje jako motivační prvek?

„Říkali jsme si, že zbývají dva zápasy do finále. A pak už je to super. Teď už jen jeden, tak uvidíme, koho nám vylosují.“

Co když Spartu?

„Doufám, že to tak nebude. Když ano, tak je kluci třeba zas porazí, ale nepřál bych si to.“

Budete jí v neděli držet palce v derby?

„No jasně. Kluků je mi líto, mám tam hodně velkých kamarádů, se kterými jsem dlouho hrál. Když jsem je viděl, jak tady prohráli a pak remizovali se Zlínem, bylo to hrozné... Mají to těžké. Pohár naštěstí zvládli a myslím, že i derby mohou zvládnout líp, než kdyby jeli třeba do Karviné. Tyhle zápasy jsou specifické, navíc ani Slavie není ještě úplně v topu. Jde o to, aby vyhráli a nakopnuli se. Když se vám nedaří ani v přípravě a čekáte na vítězství, je to na hlavu. Pak už to se Zlínem skoro urvete, ale v 92. minutě vám to soupeř trefí z rohu vápna o tyč. Hrůza...“

Vás čeká v sobotu opět Jablonec, tentokrát v lize. Zvláštní situace, viďte?

„Nikdy jsme to nezažil, ale zase je to aspoň spravedlivé, že hrajeme hned za dva a půl dne s někým, kdo taky hrál. Odpočinek bude stejný. Ale jinak čekám jiný zápas. Moc se mi hra Jablonce nelíbila, takže v sobotu budou určitě lepší. My jsme naopak dnes skoro neztráceli balony v přechodové fázi a dávali jsme góly. Sedlo si to celkově. Rychlost, držení míče a krásné přihrávky platí na každého.“