Legendy stále vynikají! Nedvěd s Poborským na Sigmě létali, Koller pálil | iSport.cz

Hrát v exhibici na půl plynu? „Kdepak,“ usmál se záložník Vladimír Šmicer. S kumpány válel jako za starých časů, Brücknerův tým postavený na hráčích z bronzového EURO 2004 už po první půli vedl 5:0.

„Myslím, že jsme hráli fakt naplno. I když fanoušci přijdou na exhibici, chtějí vidět co nejlepší fotbal. A když nehrajete naplno, ani si to tak neužijete,“ vykládal Šmicer. „Měli jsme výhodu, že jsme měli mladší tým než Sigma, za kterou hrálo spoustu legend. Pro ně to asi moc nepříjemné nebylo, když jsme proti nim takhle lítali. Méďa s Poborákem jezdili nahoru dolů a Dino Koller dával góly, nádhera!“

Šmicerovi a spol. táhne na padesát, ale nepoznali byste to na nich. Nejvíc byla vidět trojice Nedvěd, Poborský, Koller, která měla podíl na většině z devíti gólů jejich týmu. „Tihle tři udělali největší rozdíl. Honza Koller podržel míče a rozbíhaly se od něj všechny útoky. Ale nebylo to jen o něm, bylo složité je všechny zachytávat,“ vyprávěl olomoucký záložník Ladislav Onofrej. „Sami jste viděli, že i naše mladší generace s nimi měla co dělat,“ poznamenal 40letý asistent ve druholigovém Prostějově.

Slavnou smečku nevykolejila ani týmová večeře vpředvečer zápasu, která byla překvapením pro brzy osmdesátiletého kouče Karla Brücknera. „Nějaké pivko padlo, ale dneska to na place nebylo znát,“ usmál se Šmicer. „Bylo vidět, že jsme nic nezapomněli. Rychlost sice už v našem věku není taková, ovšem s míčem se pořád cítíme dobře. Víme o sobě jako před lety, Sigma to s námi měla těžké.“

Výsledek ale v Olomouci nebyl důležitý. Hlavním cílem nedělního odpoledne bylo oslavit sté narozeniny Sigmy a vzdát hold trenérské legendě Brücknerovi. „Obojí se povedlo, bylo fajn u toho být,“ shodli se Šmicer s Onofrejem.