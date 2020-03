Noste roušky! žádají fotbalisté. Rosický i Trpišovský: Hlavní je zdraví | iSport.cz

Jejich svět se prakticky zastavil. I fotbalisté jsou zasaženi koronavirovou pandemií. Jsou to ale právě oni, kdo mohou ze své pozice idolů, vzorů a lidí, kteří jsou středem pozornosti sportovních fanoušků nabádat k zvýšené obezřetnosti a zodpovědnosti. Jde tu v první řadě hlavně o zdraví, shodují se nejen Tomáš Rosický, sportovní ředitel Sparty, a Jindřich Trpišovský, kouč Slavie. Do pléna výzev a apelů přispěli i další.

Život na planetě Zemi se v posledních dnech točí zejména kolem jediné věci. Virového onemocnění covid-19. Pandemie se nevyhnula ani České republice, kde platí nouzový stav a bylo vyhlášeno omezení volného pohybu osob.

Kvůli šířícímu se viru je rušena, nebo odkládána řada sportovních soutěží a událostí - výjimkou není ani fotbalová FORTUNA:LIGA. „Pro nás je priorita, aby byli všichni zdraví. Nečekali jsme na vyjádření vlády, už několik dní jsme to neustále řešili s Františkem Čuprem, jak bychom měli reagovat. Byla to jednoznačná situace, zdraví hráčů a zaměstnanců klubu je na prvním místě,“ uvedl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický v reakci na zrušení společné přípravy.

„Prioritně řeším to, co všichni ostatní - abychom byli zdraví a mohli jsme zase brzy hrát fotbal. To hlavní je teď ale jinde. Přeju nám všem, aby to co nejdřív opadlo. Musíme být všichni opatrní a za čas zase budeme hrát a přivítáme naše fanoušky na Letné," doplnil bývalý kapitán české reprezentace.

Individuálně se připravují i hráči ve Slavii. „Je důležité, abychom byli disciplinovaní. Musíme ochránit to nejcennější, což jsou lidské životy. Až tohoto soupeře porazíme, vrátíme se k zábavě a tomu, co nás naplňuje,“ ví trenér Jindřich Trpišovský.

„Situace je dle mého mnohem vážnější, než jak ji mnoho lidí vnímá. Musíme se snažit, abychom šíření nemoci společně co možná nejdřív zastavili. Nejde ani tak o to, jestli onemocníme konkrétně třeba my, ale o to, že svým jednáním můžeme nakazit spoustu lidí v našem okolí, z nichž některé nemoc bezprostředně ohrozí na životě," podotkl kouč Slavie.

Nejen výrazné osobnosti pražských „S“ nabádají k zvýšené zodpovědnosti. „Teď je opravdu důležité, abyste se k sobě chovali ohleduplně a udělali vše pro to, ať se nákaza nešíří,“ vyzývá ostravský Nemanja Kuzmanovič.

Fotbalisté napříč FORTUNA:LIGOU apelují, aby lidé dbali na nařízení vlády a zároveň se nestyděli nosit ochranné roušky. „V téhle době to určitě není ostuda. Buďme k sobě všichni zodpovědní,“ hlásí teplický Tomáš Vondrášek, ke kterému se přidal i liberecký Filip Nguyen, českobudějovický Tomáš Sivok, ale i další.

„Jak víte, zasáhl nás virus a my s ním teď budeme bojovat. Dbejte nařízení úřadů, omezte pohyb venku, nejlépe zůstaňte doma a buďte zodpovědní, a to nejen k sobě, ale i k okolí. Noste roušky, nejlépe respirátory. Nemáme jich teď tolik, ale my si nějak poradíme,“ uvedl Jakub Podaný z Bohemians ve chvíli, kdy si přetáhl přes ústa klubovou šálu. „Lepší něco, než nic. Společně to zvládneme,“ dodal.

