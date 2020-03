Pelta o Jablonci: Vysoké ambice a vyschlá kasa. Rada? Mám rád cvoky | iSport.cz

Za dobré tři dekády, co je fotbalovým funkcionářem, něco takového ještě nezažil. Kvůli pandemii koronaviru se život v Česku, a ruku v ruce s tím i český sport, úplně zastavil. Bůh ví, kdy se soutěže zase rozeběhnou. „Nikdo si neuměl představit, že by v roce 2020 mohla nastat taková situace. Pro sportovní prostředí to je velký problém a bude to mít dalekosáhlé dopady, ať už jde o termíny, finance, nebo celkové povědomí. Bude to velmi složité, zatím nikdo neumí odhadnout škody,“ řekl Pelta na úvod první části rozhovoru pro O2 TV Sport.

Osobně prý moc nevěří, že by se aktuální sezona FORTUNA:LIGY dohrála. Pro jeho Jablonec by anulování sezony představovalo velkou ztrátu, klub na takovou situaci není připraven. „Nejenom my, ale i některé menší regionální kluby budou ve velice svízelné situaci,“ tuší Pelta.

„Budeme v nelehké době potřebovat podporu stávajících partnerů, města, kraje, státu. Hráči jsou OSVČ, nemůžeme tak nijak krátit jejich nároky bez toho, abychom se s nimi domluvili na krátkodobém snížení či odložení platu. Na firmy ve všech odvětvích to každopádně bude mít dopad, takže jejich nálada na sponzorování sportovních či kulturních věcí bude problém, který budeme muset respektovat,“ dodal.

Než se FORTUNA:LIGA zastavila, byl Jablonec na třetím místě tabulky. „V samostatné české lize jsme čtvrté nejúspěšnější mužstvo podle počtu získaných bodů. Snažím se, aby nás lidi vnímali jako největší regionální klub,“ usmíval se jablonecký šéf, podle kterého má klub vždy vysoké ambice. Třetí místo je podle něj maximem, kterého Jablonec může dosáhnout. Jablonec řadí i za trio velkoklubů Slavia - Sparta - Plzeň co se týče přestupových možností.

„Když koupíte hráče za 10 milionů korun, máte ambici, že se sportovně povede a vy ho prodáte za třicet, čtyřicet, padesát... Nikdy se nedaří, že by hráči přicházeli za nulu nebo za malé peníze. Musíte už koupit hráče s hodnotou ve stovkách tisíc eur, abyste věděl, že máte velkou pravděpodobnost, že jeho budoucnost bude na úrovni, kterou očekáváte,“ osvětlil Pelta pozadí přestupů.

Řeč se samozřejmě nemohla nestočit směrem k Petru Radovi, zkušenému hlavnímu trenérovi třetího týmu ligy. „Jablonec je podle mě pro něj optimální štace. Je impulzivní, když dostane amok, tak je neříditelný, ale vedle toho má výhodu ve mně. Já mám vůči jeho osobě i v řízení klubu vysoký práh bolesti, a tak ho vždycky nechám vyřádit a potom si s ním sednu a on si vždycky první uvědomí, že udělal ostudu,“ promluvil Pelta s úsměvem o chování málokdy klidného kouče.

Zkušený funkcionář ovšem přiznal, že Radova impulzivita je mu blízká. „Mám rád cvoky. I manželka mi říká, že nikdy nedělám nic normálně,“ prohlásil. „Jsem rád, když trenér dává emoce najevo, ne, že tam stojí a dělá, že se ho to netýká. Musím říct, že někdy jsou zajímavé návštěvy kabiny po nepovedeném prvním poločase, když si jdu poslechnout, jak Petr Rada mobilizuje mužstvo. Je to zážitek, chtělo by tam do budoucna dát skrytou kameru, protože to stojí za to.“ Když mu ale prý přijde oznámit prodej hráče, neřádí, protože uznává, jak důležité je mít peníze na provoz klubu.

Zpětně považuje za chybu, že Sparta před několika lety neprodloužila trenéru Radovi smlouvu a vydala se mezinárodní cestou. Ač si tehdy myslel, že se Sparta se Slavií od zbytku ligy svou sportovní ambicí oddělí. „Aspoň se ukázalo, že když není v mužstvu česká osa, kabina a chemie, není to jen o hráčích a trenérech,“ poznamenal.

V první části otevřeného rozhovoru s reportérem O2 TV Sport Davidem Sobiškem hovořil o tom, jak se Jablonec drží nad vodou od jeho tři roky starého obvinění v dotační kauze. „Naše kasička je vyschlá permanentně,“ glosoval bonmot Ladislava Vízka s tím, že zapojení v kauze kolem dotací znamenalo zhruba padesátiprocentní odliv partnerů.

Došlo i na obchodování se Slavií a Spartou. Právě mezi Jabloncem a Prahou byla v poslední době k vidění velká přestupová aktivita, a saldo z přestupů hráčů je pro klub velmi důležitým zdrojem příjmů na pokrytí všech platů a nákladů.

„Hodně profitabilní byl Tomáš Holeš, u toho si myslím, že je hráčem pro velký fotbal. Doufám, že se mu brzy podaří zapracovat do zákadní sestavy Slavie, která pro něj nebude cílovou stanicí. Když měl formu, byl to pro mě nejlepší hráč historie, který se v Jablonci pohyboval,“ vysekl Pelta poklonu bekovi z Poličky, který se právě snaží probít do základní jedenáctky ligového suveréna ze Slavie.

