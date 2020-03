Nezmar o výpovědi i setrvání ve Slavii. Kde udělal chybu a jaký má plán? | iSport.cz

„Ukrojil jsem si velký krajíc,“ přiznal Jan Nezmar, že po příchodu do Slavie udělal jednu chybu: „Při předchozím angažmá v Liberci jsem byl sportovní ředitel i člen představenstva. Při přesunu do Edenu jsem myslel, že nebude problém být členem představenstva i ve Slavii.“

Čas ale ukázal, že rozdíl ve vykování funkcí v Liberci a Slavii, je obrovský. „Ve Slovanu jsme měli pod smlouvou třicet hráčů, v mládeži nebyl jediný profesionální kontrakt. Ve Slavii je pod smlouvou třicet hráčů jen v mládeži! Časem jsem zjistil, že sedím jen v kanceláři,“ upozornil Nezmar s tím, že například během zápasů Ligy mistrů ani neměl čas sejít za hráči do kabiny.

I proto dospěl k zásadnímu rozhodnutí. „Na konci podzimní části sezony jsem podal výpověď z funkce představenstva a začalo se řešit přenastavení mé pozice směrem ke sportu,“ uvedl.

„K poslednímu lednu letošního roku moje výpovědní lhůta na pozici člena představenstva vypršela. Celou dobu jsme ale v rámci vedení jednali o mé pozici i celkovém nastavení klubu. Nicméně v jednu dobu jsem smluvní vztah ke Slavii neměl,“ přiznává Nezmar.

Už nechce další výkyvy

Důvodem výpovědi bylo i to, že Nezmar neměl prostor uchopit chod Slavie tak, jak si představoval. „V Česku je podle mě zásadní nastavit klub s nejvyššími ambicemi tak, aby cílem bylo prát se o mistrovský titul a být v Evropské lize,“ tvrdí. Spoléhat, že mužstvo bude pravidelně hrát Ligu mistrů a získávat z ní nadstandardní příjmy, se podle Nezmarových slov nedá.

Celou situaci kolem vize chodu Slavie komplikovaly i změny majitelů. „Máme specifického vlastníka. Jde o státní firmu, není jednoduché fungovat s majitelem, který podléhá politickým záležitostem. Je to složité i z hlediska komunikace. Od mého příchodu se vlastně majitel třikrát změnil. Když se k tomu připočte skok do Ligy mistrů, na který klub nebyl připravený, k systematickému procesu budování klubu jsme se vůbec nedostali,“ podotkl vystudovaný inženýr ekonomie.

Plán Nezmara je přitom zřejmý. „Chci ve Slavii pracovat systémově. Aby klub fungoval dlouhodobě a vyhnul se sinusoidám, na nichž se v minulosti pohyboval. Udělám pro to maximum. Pokud ale zjistím, že to nelze, pokračovat nebudu,“ upozorňuje.

Dvaačtyřicetiletý člen Klubu ligových kanonýrů bude na své vizi pracovat výhradně z pozice sportovního manažera, na kterou podepsal v pražském celku nedávno novou smlouvu. „Vrátil jsem se k činnosti, která mě naplňuje, a věřím, že to tak je i efektivnější,“ je přesvědčený.

Co bude nyní hlavní náplní jeho práce? „Chci mít větší přehled o tom, jaké hráče vychováváme v akademii. Pochopitelně chci být mnohem blíž áčku, což je určitě třeba. Mým primárním úkolem je skladba prvního mužstva. Jsem připravený nést důsledky svých rozhodnutí, tedy i za zimní obměnu kádru. Některým klukům možná potrvá, než se chopí nové role po odchodu opor. Absolutně věřím, že to zvládnou. V prvních jarních kolech každopádně tým nešlapal podle představ,“ uznal Nezmar s tím, že by mu v tuto chvíli svědomí nedovolilo odejít.