Svoboda: Musíme zkusit ligu dohrát, jinak budou ztráty ve stamilionech | iSport.cz

Priorita šéfa Ligové fotbalové asociace Dušana Svobody je v těchto dnech jasná. Udělat vše pro to, aby FORTUNA:LIGA i v době koronavirové nakonec poznala mistra a maximálně tím eliminovat finanční i sportovní ztráty. „Ideální scénář je dohrát soutěž do konce června, ale existují í jiné varianty. Řeší to celá fotbalová Evropa s jednoznačnou snahou ročník dokončit,“ naznačuje Svoboda, že hrát se může ještě i v červenci. Apeluje proto na kluby, ať v těžké době hledají řešení, a ne výmluvy. A hráčům radí, aby byli se svými zaměstnavateli solidární, protože příští sezony budou složité.

é, že se ligová sezona dohraje?

„Nejsem bookmaker, epidemiolog a ani nemám křišťálovou kouli, takže přesná procenta či scénář vám neřeknu. Co mi ale přijde podstatné, že tu sezonu stále dohrát jde. Nevidím to jako ztracený případ, a proto mi přijde důležité se o to všemi silami pokusit. Kvůli hráčům, fotbalovým fanouškům i obchodním partnerům. Fotbal je přeci zábava a té dnes moc není. I to je odpovědnost, kterou dnes fotbal nese.“

Existuje nejpozdější možný termín, do kdy se musí soutěž znovu rozběhnout, aby se vše stihlo dohrát?

„O termínech společně s kolegy z Ligového výboru, se zástupci klubů a Tomášem Bártou přemýšlíme. Modelujeme varianty, intenzivně komunikujeme s European Leagues. Nyní je to tak, že pokud chceme sezonu dohrát do konce června, potřebujeme zhruba do 30. dubna rozhodnout o pokračování ročníku. Nejzazší termín, kdy bychom pak potřebovali spustit soutěžní zápasy, je 13. května. Na druhou stranu - termín 30. června už přestává být dogma a začínají se napříč Evropou zvažovat možnosti, jak dohrávat ligy i v červenci.“

Hrálo by se formou anglických týdnů se zápasy vloženými i mezi víkendy?

„Ano, s tím počítáme. A nejspíš se bude hrát bez diváků. Uvidíme, jak rychle se situace stabilizuje. Všem ale říkám, že až se začne zase hrát fotbal, tak to znamená, že se vše začíná obracet k lepšímu.“

Dostaly by kluby nějaký čas na společnou přípravu, nebo by musely jít z voleje do ligových zápasů? Protože nyní trénují individuálně…

„Není možné jít do soutěžních zápasů bez přípravy. Počítáme s tím, že nějaký kratší čas by tam na plnohodnotný trénink být musel. Jestli to bude týden nebo více, to teď nevím. Ta situace je mimořádná, ideální tento soutěžní ročník už prostě nebude.“

Už jste to naznačil, ale zeptám se znovu - konec června tedy není definitivní deadline pro dohrání ročníku?

„Ano, může to tak být. Ale tady to už vyžaduje sounáležitost s UEFA a její termínovou listinou. Protože neřešíme jen dohrání stávajícího ročníku, ale zároveň zahájení toho příštího. Opakuji, že v současné době všichni řeší to, jak tento soutěžní ročník dohrát. Co vím, tak to chtějí všechny soutěže v Evropě a také UEFA chce dokončit své klubové soutěže. Obětovali jsme kvůli tomu EURO a posunuli jej o rok. Ta situace je mimořádná a všichni musíme hledat cesty, jak sezonu dohrát, místo toho, abychom hledali argumenty, proč to nejde. Bude to komplikované, ale já věřím, že to zvládneme.“

Pokud by se hrálo i po třicátém červnu, může to nicméně být problém především z pohledu hráčských smluv. Řada z nich právě před prázdninami končí…

„Ano, vím to. V podstatě ale již existuje koncept, který samozřejmě musí být potvrzený FIFA a navázaný na úpravu přestupových oken, že smlouvy by hráčům nekončili k 30. červnu, ale až s posledním soutěžním zápasem této sezony. To by bylo jednotné systémové řešení. Jak říkám - musíme ty cesty hledat všichni. Včetně hráčů a jejich agentů.“

Máte už zpětnou vazbu od klubů na variantu, kdy by se hrálo i v červenci?

„Zatím je to v oblasti teorie, diskutujeme o tom s představiteli jiných soutěží. Na stole je nyní varianta, že by se národní ligy dohrály během července a srpen by byl vyhrazen na kvalifikace evropských pohárů. Hrálo by se systémem víkend – středa – víkend. A další ligové ročníky by začaly až v září. Mimořádná situace prostě vyžaduje mimořádná řešení. Ale většina evropských soutěží nyní hledá cestu, jak ročník dohrát. Všichni si uvědomují, jak drtivé dopady to jinak může mít.“

Myslíte finanční dopady?

„Ano, i když finanční ztráty jsou pouze částí problému. Už nyní se dá říct, že ztráty, které počítáme v Česku, budou v řádech desítek milionů korun. Pokud však sezonu nedohrajeme a zavřeme krám, hrozí nám ztráty ne v desítkách, ale ve stovkách milionů korun. Takhle jednoduché to je.“

Některé kluby už ale podle našich informací chtějí spíše sezonu odpískat. Kalkulují s možností ušetřit na platech hráčů nebo i s tím, že by se vyhnuly sestupu. Víte o tom?

„Samozřejmě o tom něco vím. A moc tomu nerozumím. Pokud má klub s hráčem uzavřenou smlouvu do 30. června, tak je jedno, jestli se bude sezona dohrávat v červnu nebo ji v dubnu zrušíme. Pokud bude chtít klub na té smlouvě něco ušetřit, tak se bude muset s tím hráčem domluvit. A pokud se někdo na ten problém dívá optikou aktuálního umístění v tabulce, tak to raději nechci vůbec komentovat... A další věc je, že to celé potřebujeme řešit v širším kontextu.“

Myslíte v kontextu Evropy?

„Ano, přerušené jsou dnes všechny ligy v Evropě a všichni vyčkávají. A budeme muset tu situaci řešit v souvislosti s mezinárodní termínovou listinou a ve vzájemné shodě. Fotbalový svět je provázaný. Zdůrazňuji, že zatím žádná evropská liga letošní sezonu neukončila.“

Zkuste být konkrétní ohledně možných finančních ztrát.

„Výpadky počítáme už nyní. Kluby do konce sezony asi nemohou počítat s příjmy ze vstupného, možná budou nuceni něco kompenzovat držitelům permanentek, určitě to bude mít vliv i na jejich prodeje pro další sezonu. Ale na druhou stranu si přiznejme, že toto není podstatný příjem většiny klubů FORTUNA:LIGY. Pokud však sezonu nedohrajeme, musíme počítat se škrty od hlavních partnerů ligy či z televizního kontraktu. Předpokládám, že u klubových sponzorů to bude podobné. Není to ale jen o penězích, ale i o sportovní stránce.“

Myslíte případnou velmi dlouhou jarně-letní pauzu?

„Přesně tak. Kdybychom dnes ukončili soutěž, znamenalo by to, že hráči nastoupili k poslední utkání 9. března a příští ligový ročník by se kvůli srpnovým kvalifikacím pro evropské soutěže mohl teoreticky zahájit až v první půlce září. To znamená, že by hráči řady klubů nehráli téměř šest měsíců žádný soutěžní utkání. Co by to udělalo s jejich sportovní formou? A jak by vůbec byly naše kluby, které půjdou do kvalifikací, konkurenceschopné? I proto apeluji na všechny, koho se to týká, abychom se pokusili sezonu dohrát.“

Ještě zpět k finančním ztrátám - z televizního kontraktu do ligy proudí z Pragosportu kolem 150 milionů korun, od Fortuny podle našich informací zhruba polovina. A pak jsou tu další menší partneři. Kolik procent z té částky byste podle vašich odhadů museli odepsat, kdyby se už nehrálo?

„Tak zbývá nám odehrát necelou třetinu zápasů. Navíc těch nejatraktivnějších. Takže z toho bych při počítání zhruba vycházel. Navíc si k tomu přidejte částky i od jednotlivých klubových sponzorů. Nedohraná sezona pak může ovlivnit i to, jak se někteří partneři budou stavět k dalším ligovým ročníkům. Jde tu opravdu o stovky milionů korun. Pro všechny partnery fotbalu by byl od nás skvělý vzkaz, pokud bychom v této těžké době soutěž dohráli. Ani pro ně to totiž není jednoduchá situace. Fortuna má byznys úzce spojený s profesionálním sportem, který najednou není. Kdybychom hráli, vzájemně si pomůžeme. A podobné je to s O2. I oni by to velmi ocenili. Jsou to naši strategičtí partneři na mnoho let, musíme se na to dívat i jejich očima.“

Když by se ukázalo, že soutěž můžete dohrát, bude to schvalovat Ligové grémium?

„Ligové grémium určitě svoláme, to bychom ostatně udělali i tak. Ale mohu říci, že jsem mluvil s představiteli všech prvoligových klubů a většinový názor je: pokusit se ligu dohrát.“

Pokud se sezona znovu rozjede, největší riziko může být, aby následně neonemocněl nějaký hráč a nedostal tím celý svůj tým do karantény. Co pak?

„To je relevantní dotaz. A pokud by možnost dohrát ligu byla, uděláme maximum možného, abychom jakákoli zdravotní rizika eliminovali na minimum. Jsme připraveni přijmout jakákoli opatření, tady určitě nebudeme řešit finance, ale na prvním místě zdraví. Na druhou stranu taková věc se mohla stát i v minulosti. I před rokem se mohlo stát, že před posledním kolem by byl nějaký tým umístěný třeba na dva týdny do karantény kvůli infekční chorobě. A co by se dělo pak? O dva týdny by se odložil konec ligy? Nebo by se ten zápas kontumoval? Ale souhlasím, že i na tuto variantu se musíme připravit.“

Občas také zaznívá názor dohrát jen 30 kol a pro jednou vynechat nadstavbu…

„Tato varianta pro mě neexistuje, protože tím bychom fatálně narušili regulérnost soutěže. Nemůžeme měnit uprostřed hry schválená pravidla. Tedy buď sezonu řádně dohrajeme kompletně, nebo ji nedohrajeme vůbec. Jinou variantu nevidím.“

Pojďme tedy k variantě, kdy by státní nařízení zůstala dál tak striktní, že by se sezona dohrát nemohla. Co pak?

„Pokud by k tomu došlo, pak vidím jedinou možnost – anulovat celou sezonu a vlastně se tvářit, že nebyla.“

Vyhlásit mistra v neukončené sezoně…

„… tak to si nedovedu představit. Tohle nejde, to je nesmysl. Ročník by se musel anulovat. Nikdo by nebyl mistr, nikdo by nesestupoval, nepostupoval, prostě nic. Je to strašná představa a já věřím, že k ní nedojde. Co bychom ale museli řešit je klíč, kterým bychom do další sezony poslali zástupce do evropských soutěží.“

A tam vidíte jaké varianty?

„Podle mě jsou pouze dvě možnosti. Buď vycházet z posledního uzavřeného soutěžního ročníku, což každého napadne asi jako první. Anebo použít klubový koeficient za posledních pět let, jako ho používá UEFA. Již tady vidíte, co by to způsobilo za problémy a rozepře, pokud bychom ročník nedohrály. Třetí varianta pak je, že si to určí UEFA podle sebe, protože jsou to její soutěže.“

Ano, to mi přijde nejsprávnější, že by UEFA pro všechny ligy hledala stejný klíč, jak kluby do pohárů přímo nominovat.

„Bylo by to dobré i proto, aby v jednotlivých zemích nezačaly boje a soudní pře o to, jak ten klíč má vypadat. Dovedu si totiž živě představit, že by tu každý tvrdě razil tu cestu, která by pro něj byla v té chvíli nejvýhodnější.“

Když už jsme u UEFA – systém mistrovství Evropy, kdy se hraje po celém kontinentu, vypadá v souvislosti s pandemií ještě víc bláznivě...

„Upřímně si myslím, že tady není vyloučena nějaká dílčí úprava. Ale nevím, je to hodně daleko. Osobně jsem tomu konceptu moc nakloněný nebyl od začátku. Uvidíme.“

Někoho napadne, zda se všechny ty změny nemohou do budoucna dotknout i formátu FORTUNA:LIGY. Myslím tím počet týmů, nadstavbovou část. Uvažujete i o tom?

„Neuvažuji. K případné revizi potřebujeme delší časový úsek a sezony bez takových krizí, jakou nyní řešíme.“

Koronavirová pandemie těžce dopadá na celý sportovní svět, fotbal nevyjímaje. Nebojíte se v budoucnu o finanční stabilitu jednotlivých klubů a tím i celé soutěže?

„Příští jedna či dvě sezony budou pro všechny, nejen pro fotbal, extrémně složité. Upřímně řečeno, jestli se dnes někdo domluví s hráči na tom, že si na tři měsíce prolevní smlouvy, tak krátkodobě to pomůže. Ale chleba se bude lámat příští sezonu. A jen tak na okraj - nechtěl bych teď být v kůži hráče, kterému po sezoně končí smlouva. Řada klubů bude mít problémy naplnit rozpočet ve stávající výši. A jinde, než na platech hráčů, neušetří. Takže v létě žádné velké transfery nebudou. Doufám, že agenti hráčů to budou vnímat podobně, protože jinak máme problém všechni. Jedna věc je totiž mít peníze ve smlouvě a druhá na účtu… Takže tu obavu o finanční stabilitu dnes mám. A o to víc znovu apeluji na dohrání soutěže.“

Budete žádat o pomoc i stát? Například pořadatelé Světového poháru v biatlonu, což byla první akce postižená koronavirem, dostali od premiéra jakýsi příslib, že dostanou kompenzaci za ušlý příjem ze vstupného…

„Určitě se o to snažit budeme. Oslovíme Národní sportovní agenturu, teď je právě ten moment, kdy ji opravdu potřebujeme. Pokud zástupci kulturní obce mají zastání v ministrovi kultury, tak já čekám zastání u šéfa NSA. Teď nejde jen o fotbal nebo hokej, ale o profesionální sport jako celek. Byl bych rád, kdybychom postupovali koordinovaně. Chci v tomto oslovit i hokejovou extraligu. Možná to není obecně známo, ale kumulovaný obrat profesionálních klubů jsou tři miliardy korun ročně. A je na ně navázáno několik tisíc pracovních míst. Nejsme ekonomicky bezvýznamný segment. Hokej je sice menší, ale taky významný. Neumím si představit, že by stát podpořil jeden sportovní podnik, a druhý ne.“

Máte představu o konkrétních krocích NSA?

„Není to asi o nějaké přímé finanční podpoře, ale spíše o vytvoření prostředí, které umožní firmám, aby obecně sport v této době podporovaly. Například formou daňových asignací nebo určitých úlev v oblasti DPH. Alespoň tuto nepřímou podporu budeme všichni potřebovat.“

Velké krize vždy trochu změní celý svět. Co udělá tato s fotbalem?

„Určitě ho také změní. Ve fotbale bude méně peněz, což povede k většímu důrazu na efektivitu v řízení klubů a například i daleko intenzivnější využívání datových analýz pro skautování hráčů ale i jejich přípravu. Omezí se také zbytečné cestování. A byl bych rovněž rád, kdyby fotbal ukázal cestu, jak do budoucna podobným situacím čelit. Náš cíl musí být hrát fotbal co nejdříve před plnými tribunami a to bude vyžadovat celkovou změnu přístupu. Možná vedle bezpečnostních kontrol budou na hromadných akcích probíhat i zdravotní prohlídky, určitě mohou hráči sehrát i velkou roli v osvětě, jak se dnes zodpovědně chovat.“