Mluvčí ČOI vysvětluje: Za zrušený zápas peníze, permanentky jde čerpat později | iSport.cz

Hokejová extraliga byla předčasně ukončena, nejistý je osud fotbalové FORTUNA:LIGY, zápasy zmizely i z programu jiných sportů. Pro mnohé fanoušky je to příležitost dát najevo solidaritu se svými favorizovanými týmy, a tak nepožadují vrácení vstupného či kompenzaci za nečerpané permanentky. Jiní se však dožadují svých nároků. Jaká mají práva, vysvětluje mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich. „Při zrušení akce je vrácení peněz jediné možné řešení. U těch odložených je to složitější,“ říká.

Osobní poradenská centra raději zrušili, telefony se jim netrhnou. „Většina dotazů je kvůli koronaviru,“ tvrdí mluvčí ČOI Jiří Fröhlich. Ty dotýkající se i sportu jsou specifickou skupinou.

Jedna věc je zápas či akce, které byly zrušeny, druhé ty odložené. Jak se k nim přistupuje?

„Jsou to dva úplně odlišné případy. V okamžiku, kdy je konkrétní akce zrušena bez náhrady, zcela určitě nedošlo k plnění závazku. Divák, který na ni měl vstupenku, má zcela určitě právo na vrácení plné částky. V tomto případě je to jednoznačné. Jestliže pak měl fanoušek vstupenku třeba na sobotu 14. března a zápas bude odložen na neurčito, spíš by to také směřovalo k tomu, že by měl mít i on nárok na vrácení vstupenky.“

Jak je to tedy tehdy, pokud je soutěž „pouze“ přerušena a zápasy mají být dohrány po skončení mimořádných opatření?

„Pokud se akce může konat v budoucnu, je to hodně individuální podle toho, v jakém horizontu to bude. Jestli za měsíc, nebo za rok. Záleží na obchodních podmínkách pořadatelské společnosti. A také na tom, jak se k problému postaví. To bude pro spotřebitele klíčové. V rámci jednotlivých případů bychom určitě zkoumali, jak dlouhá doba uplyne. Ale je to situace, kterou jsme nezažili. Neexistuje pro ni nějaký závazný výklad. Jednoduše dokážu odpovědět pouze v situaci, kdy je akce zrušena a nekoná se. Vrácení peněz je jediné možné řešení.“

Jak silný by nicméně byl argument fanouška, že se na odložený zápas nemůže z objektivních důvodů dostavit?

„Záleží hodně na tom, zda jde o jednorázovou vstupenku nebo permanentku. Bylo by to posuzováno odlišně. V prvním případě je nárok na vrácení peněz výrazně vyšší.“

Pojďme právě k permanentkářům.

„Pokud jde o držitele permanentek na celou sezonu, ta se logicky prodlouží. Spotřebitel o nic nepřijde. V létě nevěděl úplně přesná data, kdy se všechny zápasy budou konat, permanentku třeba kupoval i proto, aby podpořil svůj tým. Pokud ji může vyčerpat, je zcela na místě přístup, že posunutím zápasu není o tolik ochuzen, aby se jím zaplacená suma rozpočítala na procenta a on chtěl najednou vyplatit zbytek. Sezona je ukončena, když se dohraje.“

Hokejová extraliga byla ovšem ukončena předčasně.

„Pokud je sezona zkrácena, je to jedinečná situace. To, jestli z toho divákovi plyne automaticky nějaký nárok, bych opravdu nerad komentoval. Když s tím, že byla sezona ukončena, klub nemůže nic udělat, může třeba dát slevu na permanentku na příští sezonu. Opravdu těžko předjímat, jestli s tím spotřebitel bude spokojen.“

Jsou kluby chráněné tím, že zápasy musely zrušit či odložit kvůli zásahu vyšší moci?

„Přichází to v úvahu jako jedna z variant. Je to podobná situace jako když máte jeden let, který je zrušen bez náhrady, a druhý, kdy třeba letíte do Spojených států, ale už se na palubu nevejdete, protože mohou cestovat jen Američané. To je zásah vyšší moci a pak záleží na tom, zda mají společnosti tyto situace ošetřeny v přepravních podmínkách. Osobně se domnívám, že kluby nebudou chtít fanoušky zklamat a vymyslí nějaké řešení. Ten problém vlastně ani nemusí nastat.“

Pokud by k tomu přesto došlo, jak může fanoušek postupovat?

„Může se obrátit na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, třeba elektronicky přes coi.cz/spor. Dostane zdarma odpověď. Každý případ by se posuzoval individuálně, zda fanoušek koupil jednu vstupenku na jeden den, zda permanentku. A jaká je vzdálenost od reálného konání akce ke dni, kdy měla být uskutečněna. Nedokážu teď ale říci, jestli je hranice dva měsíce, půl roku, nebo rok. Hodně záleží na obchodních podmínkách.“