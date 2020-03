Vácha o kauze Hašek: Chápu jeho i Spartu. Bude bit, kolos ho zválcuje | iSport.cz

S Martinem Haškem mladším seděl v jedné kabině, zároveň je sparťan, má na Letné smlouvu a svými výkony i zkušenostmi řídí béčko. Lukáš Vácha tak může na situaci okolo Martina Haška nahlížet z obou stran.

„Na jednu stranu ho chápu. Nevím, jakou má smlouvu a jak se k němu Sparta zachovala. Jeho stanovisko je, že prostě nechce ve Spartě být. Tak by se to nějakým způsobem mělo řešit. Na druhou stranu se musím Sparty zastat. Tomáš Rosický správně říkal, že Martin odehrál ve Spartě půlrok, kde se zviditelnil a ukázal, že o něj může být zájem,“ prohlásil v livestreamu s Petrem Svěceným pro O2 TV Sport.

Rozchod talentovaného záložníka a jeho mateřského klubu rozhodně neprobíhá hladce. Hašek už v zimě neodletěl na soustředění, což na Letné vyložili jako hrubé porušení povinností a za trest přišel přesun do béčka. Zájem by byl, jenže nabídku z Maccabi Haifa údajně na poslední chvíli naboural žádostí o vyšší plat.

Poslední krok je jednostranná výpověď, kterou poslala Haškova právnička Markéta Vochoska Haindlová. To klub neuznává a situace směřuje k rozhodcům.

„Myslím si, že pouštět se do právního sporu se Spartou, s Danielem Křetínským a jeho zástupem právníků, není legrace. Když se začneš soudit, dělat naschvály, tak je to složité. A čeká to hlavně jeho. Myslím, že si neuvědomuje, že nejvíc bude bit on. Nikdo není víc než klub a klub je takový kolos, že zválcuje každého. Kromě majitele,“ varuje Vácha.

Jako důvod výpovědi uvádí Martin Hašek neoprávněný přesun do B-týmu, kde ho vítal právě Vácha. „Když přišel k nám, řekl jsem, klukům, že ho můžeme přijmout, pokud bude respektovat naše pravidla. Když ne, musí se tomu člověku dát jasně najevo, že takhle to nefunguje. Co byl u nás, tak nebyl problém. Nechal se slyšet, že bude hrát, pokud mu to Sparta dovolí, pak ale měl nějaké problémy,“ popisuje atmosféru v kabině záložního týmu.

Ať už sbor rozhodců rozhodne jakkoli, smlouva Sparty s Haškem bude zrušena. I kdyby právníci dali klubu za pravdu, k automatickému obnovení smluvního vztahu mezi hráčem a klubem nedojde. Hráči ale hrozí další, hlavně finanční sankce.