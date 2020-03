Nejbizarnější posily Plzně: "Modrič", albánský troublemaker i domek z karet | iSport.cz

Jaké nejbizarnější posily si pořídila Viktoria Plzeň? • FOTO: koláž iSport.cz Ve světle personální politiky pražských „S“ se může zdát, že Plzeň se na přestupovém trhu na rozdíl od Sparty a Slavie tolik nemýlí, ale kdepak. Na přešlapy Viktorie zkrátka jen není tolik vidět, přitom jich nasekala taky dost. Portál iSport.cz připravil deset nejhorších transferů červenomodrých v jejich zlaté éře, tedy po zisku prvního mistrovského titulu v roce 2011.

10. Mladen Veselinovič 07/2013 – 07/2015 záložník, Bosna a Hercegovina Cena: volný hráč Bilance v Plzni: 2 starty (0 gólů) Ať hodí kamenem, kdo si tohoto drobného Bosňana s Plzní spojuje, vždyť dres Viktorie oblékl pouze ve dvou soutěžních zápasech. Po plonkovém roce ve Štruncových sadech odešel na hostování do druholigového Mostu, kde se mu vedlo o poznání lépe, zaznamenal tři góly ve 20 startech. „Určitě se chci do Viktorie vrátit. Do Mostu jsem přišel dřít, zkusit si novou soutěž a uvidíme, co z toho bude,“ líčil záložník, kterého přirovnávali k Lukovi Modričovi. Místo toho se však vrátil domů do Bosny, konkrétně do Slobody Tuzla. Nyní hraje za Željezničar Sarajevo. Bosenský záložník Mladen Veselinovič • Foto fcviktoria

9. Lukáš Stratil 02/2014 – 01/2018 útočník Cena: 10 milionů korun Bilance v Plzni: 0 startů „Lukáš patří mezi nejtalentovanější české hráče současnosti,“ zdůvodnil před šesti lety plzeňský boss Adolf Šádek nákup dvacetiletého mladíka z Příbrami. Lukáš Stratil patřil Viktorii čtyři roky, nicméně v lize za ni nenastoupil ani jednou. Celou tu dobu chodil ostravský odchovanec po hostováních, zkoušel to v Teplicích, Frýdku-Místku i na Žižkově, až se ztratil ve čtvrté rakouské lize. Momentálně je na soupisce Fulneku, nováčka krajského přeboru. Ukázkový příklad promrhaného potenciálu. Lukáš Stratil po příchodu do Plzně • Foto Twitter.com/@fcviktorkaplzen

8. Radek Šírl 07/2012 – 07/2014 obránce Cena: volný hráč Bilance v Plzni: 0 startů Tenhle deal hlava nebere ani po letech. Radek Šírl odmítl prodloužit smlouvu v Mladé Boleslavi, aby mohl odejít do Plzně – a přitom byl už za sedm týdnů zpět. Všechny strany totiž záhy pochopily, že pro bývalého reprezentanta není v základní sestavě Viktorie místo, David Limberský měl post levého beka pevně pod palcem. A na křídlo už to od vítěze Poháru UEFA nebylo. „S Radkem se určitě neloučíme definitivně, v našich plánech do budoucna nadále figuruje,“ ubezpečoval generální manažer Viktorie Adolf Šádek. Ale byla to jen těšínská jablíčka. Horváth, Šírl a Darida před začátkem zápasu proti rakouskému Salzburku • Foto Jaroslav Legner Sport

7. Aidin Mahmutovič 01/2015 – 07/2016 útočník, Bosna a Hercegovina Cena: 10 milionů korun + Jakub Hora Bilance v Plzni: 35 startů, 12 gólů O bosenského střelce svedla Plzeň velký souboj se Spartou, kterou nakonec dokázala přeplatit. Viktoria přitom měla v té době na soupisce Stanislava Tecla, Marka Bakoše, Jana Holendu a Jana Chramostu, takže Aidina Mahmutoviče čekala silná konkurence. Když se v přípravě uvedl hattrickem do sítě Norimberku, zdálo se vše být na nejlepší cestě. „Budu ještě lepší,“ vzkazoval sebevědomě. Jenže v létě se do Štruncových sadů vrátil Michal Ďuriš, který odstavil Mahmutoviče mezi náhradníky. Nadbytečný útočník pak zamířil na hostování do Olomouce. Aidin Mahmutovič v Plzni marně hledal střeleckou formu • Foto Michal Beránek (Sport)

6. Tomáš Poznar 08/2016 – 07/2019 útočník Cena: 8 milionů korun Bilance v Plzni: 24 startů, 1 gól Další přetahovaná, v níž by si Viktoria své vítězství určitě ráda odpustila. Tomáše Poznara vyfoukla pro změnu Liberci – a šlo z obou stran o ukázkové šlápnutí vedle. Pracovitý útočník na Plzeň zkrátka neměl – technicky ani mentálně, nedal v jejích barvách jediný ligový gól. „Tomáš to měl u nás již od začátku těžké, měl velkou konkurenci v týmu. Do formy se začal více a více dostávat Michael Krmenčík, takže Tomáš plnil většinou roli náhradníka,“ vyprovodil ho zpět do Zlína generální manažer západočeského klubu Adolf Šádek. Tomáš Poznar v dresu plzně • Foto Dominik Bakeš (Sport)

5. Edgar Malakjan 07/2012 – 07/2014 záložník, Arménie Cena: 16 milionů korun Bilance v Plzni: 12 startů, 0 gólů Vedení Plzně zaujal v barvách Pjuniku Jerevan ve vzájemných zápasech v rámci kvalifikace Ligy mistrů. „Od té doby jsme Edgara pozorovali a o svých kvalitách nás přesvědčil také během testování. Je to hráč schopný nastoupit na pravé i levé straně, šikovný především v ofenzivě. Je to jedna z alternativ za Václava Pilaře,“prohlásil trenér Pavel Vrba. Drobný technik však i vinou zranění nastoupil za Plzeň pouze v šesti zápasech, pak odešel na hostování do Českých Budějovic a posléze coby volný hráč do Alaškertu Jerevan. Plzeň na něm prodělala velký balík. Na Edgaru Malakjanovi Plzeň dost prodělala • Foto Profimedia.cz

4. Ergys Kace 08/2016 – 12/2016 záložník, Albánie Cena: hostování Bilance v Plzni: 10 startů, 1 gól Albánského záložníka provázela při příchodu do Plzně velká očekávání, která naplnil jen v úvodu svého krátkého angažmá. Pak místo kvalitních výkonů začal hromadit kázeňské prohřešky, kvůli kterým Viktoria jeho hostování z PAOK Soluň ukončila předčasně už v polovině. Účastník EURO 2016 se údajně choval podrážděně a namistrovaně, po přeřazení do juniorky se v její kabině objevil až po několika dnech. Zkrátka typický troublemaker… Navíc se mu ani nechtělo bránit, což je u defenzivního záložníka celkem dost závažný problém. Ergys Kace v dresu Plzně • Foto Michal Beránek (Sport)

3. Andreas Ivanschitz 01/2017 – 06/2018 záložník, Rakousko Cena: volný hráč Bilance v Plzni: 16 startů, 3 góly O jeho fotbalových kvalitách se nedá pochybovat, jenže do Plzně dorazil sympatický Rakušan v momentě, kdy jeho kariéra byla už dávno za zenitem. Ve fyzicky náročné české lize měl technicky vytříbený špílmachr pouze malou šanci na uplatnění, nicméně svou klasu několikrát ukázal. Za měsíční plat 400 tisíc korun to však bylo málo, proto byla ve hře hostování v Dukle nebo v Bohemians, která hráč odmítl. Přesto se Andreas Ivanschitz nakonec s Plzní loučil v dobrém a s mistrovským titulem v kapse, byť v sezoně 2017/18 odehrál pouze 73 minut. Plzeňský záložník Andreas Ivanschitz v přípravném duelu s Legií Varšava • Foto FCVP/ Václav Šubrt

2. Roman Adamov 09/2012 – 06/2013 útočník, Rusko Cena: volný hráč Bilance v Plzni: 8 startů, 1 gól Viktoria angažováním autora 85 branek v nejvyšší ruské soutěži reagovala na marodku ve svém útoku, přesto však Roman Adamov sbíral i vinou zdravotních problémů jen několikaminutové štěky. Na jeho obranu je však třeba dodat, že už nemohl být dopsán na soupisku pro Evropskou ligu, což jeho šance na uplatnění také poznamenalo. V zimní přípravě byl urostlý Rus nejlepším střelcem týmu, proti soupeřům z nižších soutěží zaznamenal dvakrát hattrick, ale na jaře v lize opět paběrkoval. Trenér Pavel Vrba věřil pohyblivějším Marku Bakošovi a Stanislavu Teclovi. Jen osm zápasů odehrál za Plzeň Roman Adamov • Foto Pavel Mazáč (Sport)

1. Erik Janža 01/2017 – 07/2018 obránce, Slovinsko Cena: 20 milionů korun Bilance v Plzni: 3 starty, 0 gólů Co bylo platné, že ho sportovní ředitel František Mysliveček i trenér Roman Pivarník měli odskautovaného na vlastní oči, když jeho výkony ve slovinské nejvyšší soutěži nedokázali zasadit do kontextu české ligy. V ostré konkurenci a maximálně ambiciózním prostředí se subtilní mladík sesypal jako domeček z karet, pro Plzeň byl nepoužitelný, což se potvrdilo při zranění Davida Limberského a Jana Kovaříka. Klub i přes ztrátu dvou levých beků s lehkým srdcem uvolnil Erika Janžu na hostování do kyperského Pafosu. Dnes obléká dres polského Górniku Zabrze. Erik Janža v dresu Viktorie Plzeň • Foto Pavel Mazáč (Sport)