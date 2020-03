Vsadil bych si, že se liga dohraje, říká šéf Fortuny. Hitem je teď Bělorusko | iSport.cz

Sype do nejvyšší soutěže desítky milionů ročně, vtiskla jí své jméno. Kdyby však sezona předčasně skončila, mohla by si vzít sázková společnost Fortuna i třetinu zpět. „Smlouvy na počet zápasů pamatují,“ říká ředitel David Vaněk. Zároveň věří, že se liga zase rozjede, i kdyby se mělo hrát před prázdnými tribunami, a vzkazuje: „Jsme dlouhodobý partner. Budeme podporovat fotbal i v těžkých časech.“ I když pozor, jednu podmínku to přece jen má…

Co takhle Municipal Jalapa-Juventus Managua? Nebo Neman Grodno-FK Vitebsk? Zápasy nikaragujské či běloruské ligy na vás nyní vypadnou z nabídky Fortuny. „Teď se dívám, jak hraje Borisov,“ prohodil i její ředitel David Vaněk na začátku rozhovoru pro server iSport.cz. „Už se ze mě taky stává odborník na běloruskou ligu. Je to absolutní hit,“ smál se. Nakonec prohrál. Tedy Borisov…

Jaké dopady má na Fortunu zastavení sportovního provozu kvůli koronaviru?

„Nejsme firma, která působí jen na českém území, ale celoevropsky, takže především už dva týdny řešíme situaci globálně. Ve všech zemích teď máme víc než šest tisíc zaměstnanců doma. A víc než polovinu z nich proto, že jsme museli uzavřít pobočky. Na světě neexistuje sázkovka, která by si teď mohla pískat, máme stejné problémy jako všichni ostatní. Tím hlavním jsou škrty a odklady ve sportovním kalendáři. Jsou tak masivní, že jsme zhruba na pěti procentech standardní nabídky. Zásadní je, že koronavirus zasáhl téměř celý svět, takže když chcete sázet na sport, ubyly alternativy. Pracujeme na různých modelech a scénářích vývoje, zásadní je pro nás vracet do normálního režimu. Ale jsme jedna z největších evropských sázkovek a díky tomu věříme, že jsme natolik silní, že vše zvládneme.“

Tušíte, jak vás může nynější situace poškodit ekonomicky?

„Poklesy, co se týče náběrů sázek, jsou v řádu desítek milionů korun. Ale byznys se nezastavil, lidé sází dál. I díky tomu, že se snažíme nabídku rozšiřovat, jak se dá. Nemůžeme si dovolit nabízet pět procent sázkových příležitostí na běloruskou ligu, která se z fotbalových soutěží hraje jako jediná.“

Koronavirus a sport ONLINE: Jak pandemie zasahuje do sportovních akcí?

Nejste někdy i vy sám překvapen, co všechno se v sázkové nabídce taky objeví?

„Pořád jde na něco sázet a je úžasné, jak si to lidé u nás i v dalších zemích najdou. V životě bych nečekal, že v první desítce se ocitne právě Bělorusko nebo Nikaragua. Bělorusko je absolutním hitem posledních dnů. A nejen fotbal, ale i jiné sporty, které se tam hrají. Ze mě už se taky stává odborník na běloruskou ligu… (usmívá se). Objevil se i nový fenomén. Bookmakeři musejí stanovit kurzy na zápasy v ligách, které nejsou tolik známé, takže si nejsou tak jisti jako třeba při Lize mistrů. A mnozí kovaní sázkaři to vidí jako dobrou příležitost bookmakera porazit. Lidé mají novou šanci. Jiná věc je, že objevují třeba stolní tenis nebo esporty.“

To je nový fenomén…

„Aktuální situace jim hodně pomůže. Na ty sportovní se sázkařům sází líp než na ´střílečky´. Zájem povzbudí i to, že se nyní hraje esportová kvalifikace EURO, v pondělí budou mít zápas zrovna Češi. Klasičtí sázkaři si nevsadí na cokoli, nejprve tomu musí porozumět, nastudovat statistiky, kdo má jakou formu a tak dále. Jestliže předtím nesázeli na běloruskou ligu nebo esporty, bylo to třeba kvůli tomu, že hrál Real Madrid, který pravidelně sledují, čtou si o něm ve Sportu. Teď ale takové příležitosti nejsou a v tomhle módu budou pokračovat, než naběhnou další sporty. Věřím, že se pomaličku vrátí za pár týdnů nebo, dejme tomu, za měsíc a něco. A myslím, že jedním z prvních bude v nějaké omezené míře tenis. Umím si představit, že se bude hrát bez diváků, bude bezpečný. A pevně věřím i tomu, do toho relativně normálního režimu se potom dostane i fotbal.“

Odrazí se nějak na chování sázkařů a vašem byznysu to, když se sezona ligových soutěží po pauze protáhne a nová začne později, jak je nyní možné ve fotbale?

„Ekonomický efekt tu je, ale tím, že jsme celoevropská firma, to aktuálně nevnímáme jako problém. Když se bavíme o jednom měsíci či dvou, na chování sázkařů by to nemělo mít efekt. Někteří si třeba za celý rok vsadí jen na mistrovství světa v hokeji, na český tým. Jiná situace by byla, kdyby pandemie dohrání soutěží úplně zamezila, a ani by nezačala nová sezona. To bychom se pak bavili o tři čtvrtě roku bez sportu. Ale s tím vůbec nepočítáme, není to téma. Ani si nedokážu představit, jak by trénovali sportovci, kteří by byli separovaní…“

Je pro vás důležitější, když se konají velké šampionáty typu fotbalového EURO, nebo pokud jedou dlouhodobé soutěže?

„To je velmi dobrá otázka. Velké akce, jako je EURO nebo mistrovství světa v hokeji, jsou samozřejmě důležité. Jsou výjimečné tím, že se konají jednou za rok, za čtyři léta. Ale s tím, že budou ohroženy, jsme trochu počítali. A z celkového hlediska jsou pro nás pořád podstatnější dlouhodobější soutěže, které jsou rozloženy v čase a běží každý víkend. Mezi největší taháky patří derby, utkání gigantů. Nejdůležitější jsou Liga mistrů, Premier League a FORTUNA:LIGA. Když se podíváme na fotbalové ligové soutěže, je skutečně třetí nejsázenější.“

Máte jako generální partner tuzemské ligy smlouvu s ní postavenou na přesném počtu odehraných zápasů? A pokud by se neuskutečnily, jak byste se zachovali?

„Všechny smlouvy tohoto typu obsahují klauzule, které pamatují na to, kdyby se soutěž nedohrála nebo skončila jen po určitém počtu kol a podobně. Ale nikoho, ani mě, ve snu nenapadlo, že se budeme vyrovnávat s problémem, kterému teď čelíme. Pro nás je naprostou prioritou zdraví lidí. Respektujeme plně veškerá opatření, budeme se jimi nadále řídit nejen u nás ve firmě, ale i ve vztahu k fotbalu. Zároveň se ale na vše pořád snažím dívat pozitivně. Za naprosto klíčové považujeme skutečnost, že UEFA odložila EURO. Tím pomohla národním ligám a dala jim prostor, aby se v případě příznivého vývoje ročníky dohrály. Věřím, že to bude i případ FORTUNA:LIGY. A UEFA soutěžím, tedy i té naší, vychází vstříc dál – i za cenu toho, že by se poměrně hodně změnila termínová listina a posunul začátek nové sezony. Vidí, jaká je situace ve Španělsku a Itálii, i tam chtějí ligy dohrát. Pořád proto věřím, že se o počtu odehraných zápasů nebudeme muset vůbec bavit.“

Přesto to zkusím. I šéf Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda v deníku Sport upozornil, že při nedohrané lize by sponzoři škrtali peníze, nejspíš o třetinu. Je to tedy takhle jednoduché?

„Pan Svoboda to perfektně popsal. Podívejte se, jsou odehrány dvě třetiny ligy… Ale tak jednoduché to není. Stojím si za tím, že jsme šli do fotbalu jako dlouhodobý partner. Vždy jsme říkali, a bude to tak i nadále, že ho budeme podporovat i v těžkých časech. A to je klíčová zpráva. Dělali jsme to tak i v minulosti, kdy jsme například přispívali na plat předsedy komise rozhodčích pana Listkiewicze. A budeme se tak chovat i do budoucna. Zároveň ale chci dodat jednu věc: Je bláhové myslet si, že naše plnění bude stoprocentní v momentě, kdy by bylo možné ligu dohrát, ale kluby si odsouhlasily, že to neudělají. To by byla úplně jiná situace. Nedokážu si představit, že by se v okolních státech hrálo, a u nás ne. I přesto, že by nám to vláda umožnila.“

Vnímáte nicméně, že právě hlasy či přání ukončit sezonu některé kluby projevují?

„Samozřejmě to vnímám a sleduju. Ale myslím si, že UEFA taky. Právě proto vydala ´manuál´, kde sama deklarovala, jak se může sezona vyvíjet. Taky cítí, že ligy v dubnu nebo v květnu v některých zemích nebudou moci pokračovat, ale že je důležité je dohrát. Nějaké komentáře z některých klubů zazněly, ale myslím, že bez toho, aby věděly, kam chce UEFA jít a co udělá pro to, aby dohrání soutěží podpořila.“

Pokud ovšem nehledí na své zájmy. Kdyby byla sezona anulována, nikdo by nesestoupil…

„Jsou to ekonomické subjekty, mají své rozpočty, závazky a tak dále. Plně respektujeme to, že dělají vše pro to, aby nelehkou situaci přežily. Je to jejich právo. Zároveň ale říkám, že bychom se pak podle toho zařídili.“

Příbramský boss Jaroslav Starka by dokonce místo nadstavby ligu rozšířil o čtyři druholigové týmy. Možná by se tím soutěž fakticky uzavřela, jak to probírají v hokeji. Může se podle vás v tomto směru v nejbližší době něco změnit?

„Snažím se vžít do situace majitele klubu. Je jedno, jestli jde o fotbal, nebo hokej, kde se kolem uzavření extraligy nedávno strhla bouře. Upřímně řečeno, pokud bych byl vlastníkem klubu a pohyboval se neustále nad sestupovou propastí, asi bych neuvažoval jinak. V zásadě bych se snažil najít podporu pro uzavření soutěže nebo rozšíření třeba až na dvacet týmů, a při tom doufal, že se vyhnu sestupu. Je to logické. Ale protože majitelem klubu nejsem a vystupuju z pozice generálního partnera, který se snaží o maximálně kvalitní a atraktivní soutěž, vidím to úplně jinak.“

Nadstavba je ostřelována prakticky od začátku. Negativně se k ní staví například Slavia, jejímž jste nově také partnerem. Bavíte se s kluby na tohle třaskavé téma?

„To, že jsme partnerem ligy a podporujeme i některé kluby, vždycky oddělujeme. Každý má možnost říct svůj názor. A ne nutně se musí shodovat s naším. Loni měla nadstavba smůlu na počasí, na situaci v tabulce, kdy bylo téměř rozhodnuto, i na konkurenci hokejového mistrovství světa na Slovensku. To vše nadstavbu samozřejmě ovlivnilo. A pro lídra tabulky po třiceti kolech bude vždy zbytečnou přítěží. Ale pro druhý tým, který třeba chytne formu a bude ztrácet například jen tři body, bude vždy zajímavou příležitostí. Je třeba oddělit individuální důvody jednotlivých klubů nebo jejich představitelů od celku – máme něco, co je atraktivní a přináší nám další peníze do fotbalu. To je potřeba říct. Dokážu si představit, že to teď po čtyřiadvaceti kolech nadstavba někomu nevyhovuje a někomu ano. Bavíme se ovšem o zájmech, které se mohou v čase měnit.“

Myslíte si tedy, že se na herním formátu ligy nic měnit nemusí?

„Soutěž si řídí kluby, prostřednictvím LFA. Respektujeme herní systém, na kterém se domluví. Dohodly se na nadstavbě – a my jsme z toho vycházeli, když jsme vypracovávali smlouvu. Pokud se kluby domluví na jiném herním modelu, přizpůsobíme se. Ale nevidím teď jiný způsob, jak ligu hrát. Nadstavbu je potřeba nejdříve vyzkoušet, dát jí šanci. I druhá sezona bude velmi nestandardní, takže se opět bude těžko vyhodnocovat. Až to po nějaké době půjde, může zaznít závěr, že nesplnila očekávání. Pak udělejme brainstorming a kluby mohou hlasovat o jiném formátu.“

Co si myslíte o tom, že by se tato sezona případně dohrávala bez diváků?

„Zápas bez fanoušků není samozřejmě úplně atraktivní. Ale vnímáme to tak, že po uvolnění preventivních opatření bude po fotbale velký hlad. Dnes je spousta lidí doma, sportovní kanály opakují reprízy, na ostatních stanicích je to jedna zpráva o koronoviru za druhou… Takže je to docela katastrofa. A teď si vezměte, že to bude trvat třeba další měsíc. Až to okolnosti umožní a bude se hrát, vidím krom jiného i velký význam fotbalu pro společnost. I to bychom si měli uvědomit. Je povinností hrát pro lidi, i když se na zápas budou dívat doma v televizi. To by si všichni měli uvědomit. Jsme v jiné situaci než před začátkem pandemie. Hrát bez fanoušků, to se tehdy zdálo jako šílenost. Pořád věřím ve scénář, že se liga dohraje.“