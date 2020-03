Bizarní posily Bohemians: Z River Plate, novin i divadla. Konec kariéry? Nevadí | iSport.cz

I Bohemians dělají zajímavé kroky při přestupech • FOTO: koláž iSport.cz V Ďolíčku musí při stavbě kádru dlouhodobě operovat s, mírně řečeno, omezeným rozpočtem, a tak musí zkoušet leccos. Na udržení místa v první lize to v posledních letech stačí, ale ne každý příchod do Vršovic se povedl. Portál iSport vybral něobvyklé zelenobílé přestupové tahy v posledních dvou desetiletích, některé posily příliš nevyšly, jiné zase svou roli sehrály dokonale.

Tomáš Berger 2016 - 2017 19 zápasů/2 góly V Dukle za sebou měl skvělou sezonu s deseti vstřelenými góly. Pak ale oznámil, že končí a odjel na dovolenou do Itálie. Nejen na Julisce to brali jako ukončení kariéry. Trošku překvapivé ve 30 letech. Jenže sám ofenzivní univerzál to tak prý nemyslel a o pár týdnů později se hlásil v Ďolíčku. Jenže na desetigólovou kanonádu z Dukly rozhodně nenavázal. V devatenácti startech skóroval dvakrát, z toho jednou penalty, a čím dál víc na něm byla vidět ztráta motivace. Jakoby kariéru opravdu ukončil. Původně dvouletá smlouva se nakonec po roce rozvázala a syn sparťanské legendy se od té doby živí mimo fotbal. Pracoval v sázkové kanceláři a nyní je programátorem. Tomáš Berger jasně prohrál hlavičkový souboj s Michalem Kadlecem • Foto Michal Beránek, Sport

Nicolas Šumský 2011 - 2013 16 zápasů/0 gólů Monaco, Cannes, River Plate, do toho starty za mládežnické reprezentace. Takový fotbalový životopis má v sedmnácti letech málokdo a najednou vzrůstem menší ale na první pohled výrazný mladík předváděl parádičky na stadionku ve Vršovicích. Bohemians mladého záložníka představili ve velkém stylu, Šumský si navíc postupně získával fanoušky, když chodil do Ďolíčku na brigády. Jenže v kabině to měl sebevědomý světošlápek s náušnicí o poznání těžší, vždyť tehdy partě šéfovali Radek Sňozík nebo Lukáš Hartig, což jsou trošku jiné povahy. V první lize nastoupil k šestnácti zápasům a má na kontě 3 asistence, jenže s nástupem Jozefa Webera pozici ztratil, ve druhé lize v další sezoně už skoro nenastupoval a dvouleté působení končilo ve stínu tragické autonehody… I po konci v Bohemians Šumský dál střídal kluby, v životopise má působiště od Benešova po Skotsko, aktuálně hraje ve slovenském městě Sereď. Nicolas Šumský při vychutnání Jiřího Jarošíka • Foto Barbora Reichová (Sport)

Marek Jarolím 2015 7 zápasů/0 gólů Na začátku roku 2015 v Ďolíčku opět přemýšleli, jak zachránit ligu. Na sestupové pozice měli jen dvoubodový náskok a chyběla hlavně kreativita v záloze. A tak z Liberce dorazil nositel slavného jména – Marek Jarolím. Jenže už v době příchodu byl po zranění a jeho zdravotní stav se nelepšil. V zelenobílém dresu sice zasáhl do dvou sezon, jenže celkem odskákal za „klokany“ nicotných 233 ligových minut. Tým se zachraňoval (a zachránil) bez něj a Jarolím navíc jako jeden z nejlíp placených hráčů výrazně zatěžoval klubový rozpočet. Po roce bývalý hráč Sparty, Slavie, Plzně nebo řecké Soluně v tichosti zmizel. Marek Jarolím nastoupil v zelenobílém dresu jen do pár zápasů • Foto Dominik Bakeš

Keita Cučija a Kazuhide Morisaki 2003 - 2004 Cučija: 8 zápasů/0 gólů (druhá liga) Morisaki: 0 zápasů Po slibném začátku nového tisíciletí Bohemians pomalu ale jistě směřovali ke krachu a při shánění hráčů hrály čím dál větší roli pokud možno co nejnižší pořizovací náklady. A tak se v Praze jednou objevili Keita Cučija a Kazuhide Morisaki. Oba Japonci přišli z Německého Saarbrückenu, kde se neúspěšně snažili prosadit do prvního týmu. V Praze narazili na jazykovou bariéru, česky neuměli ani slovo a Morisakiho navíc stíhaly závažné zdravotní problémy. Zahrál si jen Cučija, který se v přípravě uvedl gólovou hlavičkou z šestnácti metrů proti Střížkovu, ve druhé lize pak naskočil do osmi zápasů. Po vyhlášení konkurzu se postupně vrátili zpátky do vlasti. Morisaki ukončil kariéru, Cučija ještě nějaký čas hrál a naposledy působil v Tokiu jako trenér mládeže. "Keita Cučija, Kazuhide Morisaki a redaktor webu." Tak oba Japonce představili na stránkách Bohemians. Tím maskovaným redaktorem nebyl nikdo jiný než Lukáš Přibyl • Foto www.bohemians.cz

Mohamed Marhún 2019 1 zápas/0 gólů Júsuf Hilál fanoušky Bohemians okouzlil. A když se to povedlo jemu, proč by nemohl být Bahrajn plný fotbalistů, které by šlo přivést do Evropy a následně zpeněžit? S útočníkovým přispěním Bohemians vybrali Mohameda Marhúna. Jenže druhý Bahrajňan v české lize byl oproti svému předchůdci úplně jiný. Jak na hřišti, tak mimo něj. Odborníci ho sice považují za nesmírně talentovaného záložníka, jenže Júsuf je oproti němu světák. Jazyková bariéra, životní styl, stesk po rodině i prostředí. To všechno bylo proti. Ve FORTUNA:LIZE má Marhún zapsáno 20 minutu z domácí lekce 0:3 od Slavie, po minulé sezoně ho vedení Bohemians pustilo domů. Mohamed Marhún nastoupil do ligy jen na 20 minut • Foto Pavel Mazáč

Miloslav Strnad 2005 - 2009 Třetí liga: 32 zápasů/8 gólů

Druhá liga: 12 zápasů/0 gólů Ne každý bizarní přestup musí být nepovedený. Miloslav Strnad odvedl v Ďolíčku kus dobré práce a udělal slušnou kariéru i v dalších klubech. Zajímavé na jeho příchodu je, jak k němu došlo. Po znovuzrození klubu se tým do třetí ligy tvořil překotně a na koleně. Doslova. Trenér Zbyněk Busta spoléhal hlavně na své odchovance z dorostu nebo hráče, které příběh zmrtvýchvstání zaujal. Také četl Deník Sport, kde ve výsledcích divizí často vídal u Tábora písmenka „M. Strnad“. A tak se jihočeský tank přivalil do Prahy. V první sezoně patřil mezi opory a ve třetí lize dal osm gólů. Po postupu výš jen důraz nestačil, putoval po hostováních a zbrzdilo ho i zranění. Vrchol své kariéry zažil na přelomu desetiletí v Baníku. Miloslav Strnad, posila Bohemians z novin • Foto Jaroslav Legner

Hledání nového Škody Martin Jirouš 2012 - 2013. 23 zápasů/2 góly (druhá liga) Matěj Štochl 2013. 28 zápasů/7 gólů (5 ve druhé lize, 2 v první) Ivan Lietava 2013 - 2015. 36 zápasů/3 góly (první liga) S útočníky měli vůbec Bohemians v posledních 15 letech často velké problémy. Milana Škodu dlouho měli v Ďolíčku za stopera a když začali jeho zabijácký instinkt využívat víc, viděl sám hráč svůj ráj o dvě zastávky dál na východ. Nastalo hledání „Škoďáka č. 2“ a Michal nepřipadal v úvahu, protože působil v nenáviděném Střížkově. V následujících letech hráli v útoku Matěj Štochl, Martin Jirouš a Ivan Lietava, jenže i když měli (minimálně poslední dva jmenovaní) pověst kanonýrů, v Ďolíčku ji neukázali. Jinde byli za zabijáky, ale v Ďolíčku zkrotli. Štochlovi se ještě relativně dařilo ve druhé lize, ale mezi elitou skoro vůbec. Jirouš dal ve druhé lize za sezonu pouhé dva góly, i když předtím ve stejné soutěži pálil za Sokolov ostošest. Lieatava po dvou letech odešel s bilancí 3 gólů ve 36 zápasech. Ivan Lietava mohl litovat spousty neproměněných šancí • Foto Michal Beránek (Sport)

Pavel Raba 2003 - 2005 Brankář, kterého si už ani fanoušci v Ďolíčku moc nepamatují. Žádná velká hvězda, ale byl pro klub důležitý. I když to spíš platí o smlouvě, která ho do Ďolíčku přivedla. Pavel Raba přišel do Bohemians z Pardubic, přestupní částka byla stanovena na jeden milion korun. Jenže Východočeši si přestup všímavě pojistili a součástí smlouvy byla klauzule o úroku z prodlení. Jedno procento za každý den. A Bohemians neplatili. Výsledná částka se vyšplhala přes šest milionů korun (za to už šel v roce 2005 pořídit velmi slušný brankář) a byla jednou z největších pohledávek v konkurzu. Sám Pavel Raba byl jedním z posledních hráčů, kteří zůstali. „Vždyť já nemám ani na benzín,“ prohlásil a musel trénovat doma. Nakonec odešel do Blšan. Pavel Raba slaví jednu z mála výher v dresu Bohemians • Foto Michal Beránek, Sport

Bartolomej Gonos 2006 - 2008 0 zápasů Slovenský sympaťák s kouzelnou nohou. Tak na začátku roku 2006 líčil Bartolomeje Gonose ředitel klubu Jiří Steinbroch. Gonos okamžitě dostal přezdívku „Berci“ a začal nastupovat do přípravných zápasů. Jevil se skvěle, až do výjezdu na Kladno, kde ho protihráč nakopl tak silně, až mu zlomil holenní i lýtkovou kost. Následovala operace a místo do Ďolíčku chodili fanoušci „na Gonose“ do nemocnice. Kariéra někdejšího mládežnického reprezentanta už se nikdy nevzpamatovala. Po dvou letech snahy o úplně uzdravení se vrátil na Slovensko a většinou hrál v nižších soutěžích. V zelenobílém neodehrál ani jednu soutěžní minutu, ale když procházíte Ďolíčkem, ještě dnes lze tu a tam vidět vidět dres s číslem 99. Takhle Bohemians představovali Bartolomeje Gonose, jeho fotka ze hry nikdy nevznikla • Foto www.bohemians.cz