Hašek změnil manažera a míří do ciziny. Co to znamená pro Spartu? | iSport.cz

Sparťanský záložník Martin Hašek slaví spolu s Adamem Hložkem branku do sítě Mladé Boleslavi • Barbora Reichova / Sport

Ofenzivní eso Tottenhamu Dele Alli, kreativní mozek Leicesteru James Maddison či expres Kyle Walker z Manchesteru City. Co mají všichni tři angličtí reprezentanti společného? Zastupuje je agentura Base Soccer, jejímž novým klientem je i Martin Hašek. Bývalý sparťan má totiž nového agenta jménem Zouhair Essikal, který pro Base Soccer pracuje.

„Propojila nás paní Haindlová, to, co říkal, mi dávalo smysl,“ vysvětluje Hašek, proč se rozhodl zrovna pro Belgičana s arabskými kořeny.

Když se Hašek před více než rokem vracel z Bohemians do Sparty, asistoval u toho coby jeho zástupce Orhan Dumanjič ze společnosti Orhan Sport Management. Jenže poté, co na začátku února krachl hráčův přestup do Maccabi Haifa, se rozhodly obě strany jít svou cestou. Hašek se následně spojil s Markétou Vochoska Haindlovou, předsedkyní České asociace fotbalových hráčů (ČAFH), a ve spolupráci s ní dal Spartě jednostrannou výpověď z profesionální smlouvy.

„Martinův postup nasvědčuje tomu, že cítil, že zacházení a podmínky ze strany klubu nebyly pro něj přijatelné. Pořád platí základní pravidlo – měl ve Spartě profesionální smlouvu a měl právo hrát profesionální fotbal. To je jednoduché,“ ozřejmila šéfka hráčských odborů krok, proti kterému se Sparta bude bránit všemi právními prostředky.

V případě podpisu v zahraničí se spor přenese k FIFA

Hašek, který je nyní coby volný hráč k mání zdarma, pak byl následně osloven několika agenty se zájmem o spolupráci, načež ukázal na Essikala, který mluví pěti jazyky a svou základnu má v Bruselu.

„Chci jít na zahraniční trh, proto jsem se při výběru agenta rozhodl pro cizince. Byl to jeden z důvodů, ale ne jediný,“ objasňuje Hašek svou volbu.

Je to důležitá zpráva i pro Spartu, protože pokud se její bývalý hráč skutečně upíše nějakému zahraničnímu klubu, nebude oprávněnost jeho výpovědi posuzovat Sbor rozhodců FAČR. Celý spor se okamžitě přesune k mezinárodním orgánům, konkrétně k Dispute Resolution Chamber FIFA, kde by podle Vochoska Haindlové mohl mít hráč teoreticky větší šanci na úspěch.

„Když jde kauza před orgány FIFA a to konkrétně FIFA DRC, kde jsou zvyklí tyto případy dennodenně řešit, je to důležité. Ochrana hráčů zde přechází až v pozitivní diskriminaci, to znamená, že je velmi silná,“ upozorňuje.

Poslední slovo však v těchto případech stejně nakonec mívá Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) v Lausanne – a ta nedávno rozhodla podobný případ v neprospěch fotbalisty a jeho nového klubu. Portugalec Rafael Leao a Lille tak musejí rovným dílem uhradit Sportingu Lisabon škodu ve výši 16,5 milionu eur, tedy 446 milionů korun. Lille totiž Leaa, kterého na základě jeho výpovědi Sportingu získalo jako volného hráče zdarma, prodalo o rok později do AC Milán za 23 milionů eur.

