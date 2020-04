Možná hra o stopery: zapojí se do ní Plzeň a pikantně také Sparta? | iSport.cz

Sparťan Ladislav Krejčí odhlavičkovává míč poté, co na něj nedosáhl slávista Ibrahim Traoré • Pavel Mazáč / Sport

Bořek Dočkal a Dávid Hancko poté, co Sparta inkasovala v derby se Slavií v nastavení druhé půle vyrovnávací branku na 1:1 • Pavel Mazáč / Sport

Plzeňští fotbalisté krátce poté, co proti Českým Budějovicím vstřelili rozhodujíc branku • Pavel Mazáč / Sport

Může to být pořádně žádané zboží. A to i pro zájemce z prestižních fotbalových adres, kde by rádi přivítali nové stopery. K mání je dosavadní žilinská opora Filip Kaša, na prodej může být také jeden z plzeňských obránců. Nejodvážnější scénář má na svých stránkách popsané přesuny na trase s cílovými zastávkami ve Štruncových sadech a na pražské Letné. Detaily si přečtěte v textu pro iSport Premium.