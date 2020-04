Sparta díky anulaci ligy v LM? Divoká diskuze u Řepky. Má tak stadion, míní | iSport.cz

Je to sice zatím stále jen okrajová varianta, nicméně počítat se s ní musí. Už jen proto, že ji při každé příležitosti zmiňuje Dušan Svoboda, šéf LFA – a zároveň místopředseda představenstva Sparty.

V případě, že by se FORTUNA:LIGA kvůli koronavirové pandemii nedohrála, mohlo by dojít k anulaci celého ročníku a nasazení do evropských pohárů by se pak mohlo řídit pěti či desetiletým koeficientem, díky němuž by se do kvalifikace Ligy mistrů dostal letenský klub na úkor Slavie. Tedy pokud by k tomuto klíči sáhla UEFA, která by jako organizátor soutěží podle všeho systém nasazení do evropských pohárů určila.

Bývalého kapitána Sparty nicméně tato představa zaujala natolik, že se o ní rozhodl debatovat s fanoušky na svém instagramovém účtu – a mělo to jako vždy grády. Slávisté samozřejmě Řepku nešetřili, ale bývalý reprezentant si nenechal nic líbit.

„Před pár lety jsme vás zachraňovali a dostávali jste sedmičku od Teplic, vy se koukáte do minulosti pořád. Věčně druhý, takže od slávisty to sedí,“ reagoval na námitku, že Sparta momentálně ztrácí na Slavii třiadvacet bodů.

„Ano, na Ligu mistrů momentálně nemáme,“ uznal však posléze. „Nevím, jestli bychom si tam neškrtli, ale momentálně na žádnej evropskej pohár Sparta nemá. V současnosti má na Champions League maximálně stadion.“

Pochyby Řepka vyjádřil rovněž nad osobou sparťanského trenéra Václava Kotala, který nahradil po prvním jarním kole odvolaného Václava Jílka.

„Neznám ho, ale osobně z něj odvázanej nejsem,“ přiznal. „Třeba ale problém není jen v trenérovi.“