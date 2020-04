Trénink podle vlády: žádné souboje ani sprchy. Klidně bez roušek, ale v osmi | iSport.cz

Vláda v rámci uvolnění opatření v boji proti koronaviru povolila od příštího pondělí návrat profisportovců k tréninku, ministerstvo zdravotnictví ale zároveň vydalo seznam nařízení, podle kterých se musí řídit. Třeba fotbalové kluby se tak mohou sejít, ale rozhodně ne v kompletních kádrech na jednom hřišti a už vůbec ne v jedné šatně. Jiní zase trénují od povolení sportování v otevřených prostorách, a tak třeba Barbora Špotáková házela oštěpy po Julisce už minulý týden. Co říkáte na obnovení tréninků pro sportovce? Zapojte se do diskuze na iSport.cz>>>

Profesionální sportovci smějí od příštího týdne trénovat a od 8. června by měly být povolené i zápasy, jenže trénink podle současných pravidel rozhodně nebude připomínat přípravu na zápas. Ministerstvo zdravotnictví vydalo k tréninku devět nařízení. Ta hlavní: Přítomno smí být maximálně 8 sportovců + realizační tým, nebudou prováděna soubojová a kontaktní cvičení a mezi všemi bude vzdálenost minimálně dva metry.

Nařízení se z velké části shodují s metodickým pokynem, který minulý týden vypracovala Ligová fotbalová asociace a poslala na ministerstvo ke schválení. I v něm se mluví o menších skupinkách, které se mají na sportovištích prostřídat. Vedení ligy teď svůj materiál zaktualizuje a rozešle mezi kluby.

„Rád bych poděkoval za vstřícný postoj a podporu našemu záměru umožnit v této složité situaci profesionálním fotbalistům alespoň částečnou přípravu. Je to důležitý krok nejen pro profesionální fotbalisty, ale i všechny kluby, které díky tomu mohou částečně obnovit tréninkovou přípravu a věříme, že to je rovněž první krok k možnosti dohrát stávající sezónu,“ prohlásil předseda LFA Dušan Svoboda.

Větší část ministerského materiálu se týká hygienických podmínek během tréninku. Na hřišti musí být neustále nádoba s dezinfekcí a sportovci nemohou užívat infrastrukturu tréninkových areálů. To znamená žádné šatny, žádné sprchy, žádná vnitřní regenerace. Prostory toalet je možné použít pouze po jednom a je nutné je dezinfikovat, stejně jako všechny tréninkové pomůcky. Samozřejmostí je zákaz vstupu veřejnosti, zato sportovci nemusí mít při tréninku roušky.

Některé sportovní organizace už využily dřívějšího uvolnění protikoronavirových opatření, třeba druholigový Hradec Králové byl ve třech dvojicích na celém stadionu a armádní sportovci z Dukly už svá sportoviště mají otevřená.

„Otevřeli jsme hned poté, co bylo vyhlášeno, že se smí v omezeném množství lidi sportovat na otevřených prostorách,“ říká mluvčí ASC Dukla Ivana Roháčková.

Stadion na Julisce tak mají k dispozici atleti nebo pětibojaři, vítěz z Pekingu 2008 David Kostelecký má zase otevřenou střelnici. „Většinou trénují trenér s jedním svěřencem a dodržují předepsané podmínky. Dvoumetrové odstupy atd.,“ upřesňuje mluvčí.

Pro fotbalové kluby je dalším klíčovým datem 8. červen, kdy by se znovu mohly rozjet dvě nejvyšší fotbalové soutěže. Vychází to sice těsně, ale i takto naplánovaným restartem by se FORTUNA:LIGA mohla stihnout dohrát do začátku srpna, scénář ale ještě musí schválit kluby a bude záležet i na vývoji epidemie v Česku.