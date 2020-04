Džeko: Česko ze mě udělalo chlapa. Jaká byla liga a na koho nezapomene? | iSport.cz

Edin Džeko na Teplice nikdy nezapomene, z Česka se odrazil do velkého fotbalu. Ale pořád je skromný kluk z Bosny... • Michal Beránek (Sport), Reuters

V Bosně zažil jako malý chlapec válku. Žil v krytu. Netušil, co bude zítra. Když v létě 2005 dorazil do Teplic, čekala ho další životní zkouška. Cizí země, odlišná kultura a rodina přes tisíc kilometrů daleko. Útočník Edin Džeko se nevzdal. V Česku postavil základy své úspěšné kariéry. I proto jej odborníci zvolili nejlepším cizincem v historii ligy. „Přes noc jsem se tu stal chlapem. Nikdy nezapomenu,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro iSport Premium. Zavzpomínal na své začátky v Ústí a Teplicích, promluvil o náročnosti české ligy, splněných snech či lidech, kteří ho ovlivnili.

Když měla odborná porota Sportu vybrat nejlepšího cizince v historii ligy, osm z deseti lidí ukázalo na něj. V Česku se mihnul jen krátce, ale dojem udělal na všechny. Ačkoli bosenský kapitán a rekordman v počtu startů válel za Manchester City či nyní za AS Řím, zůstal Edin Džeko stále tím obyčejným klukem ze Sarajeva.

Pro porotu deníku Sport jste nejlepším cizincem v historii české ligy. Co na to říkáte?

„Když vezmu v potaz, jak krátce jsem v České republice působil a jak jsem byl tehdy mladý a nevyzrálý, jsem na toto ocenění moc hrdý. V lize hrála spousta kvalitních cizinců, proto mě to velmi potěšilo.“

Zopakoval byste si angažmá v Teplicích?

„Tehdy jsem přišel jako kluk, který vůbec netušil, co má před sebou, ale když se nyní ohlédnu, vím, že bych na svém rozhodnutí nic nezměnil. Cestu přes Teplice bych znovu zopakoval, i když to někdy bylo velmi těžké. Chtěl bych novinářům a expertům, kteří hlasovali pro mě, velmi poděkovat.“

Nechtěl jsem zůstat průměrným hráčem

O české lize se říká, že je velmi defenzivní. Byla pro vás náročná?

„Velmi. Říká se, že kdo v ní uspěje, je dobrý. Není to sranda.