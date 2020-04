iSport podcast: Kdy se dočkáme ligy? Budou po sezoně radikální změny? | iSport.cz

Český fotbal dostal naději a zná přesnější obrysy, kdy by se zase mohla rozjet první a druhá liga. Od 8. června vláda povolila pořádání sportovních akcí do 50 účastníků s případnou další tolerancí. Rozjede se opravdu Fortuna liga v tomto termínu a dohraje se až do konce? A dočkáme se už v letošní sezoně zápasů s diváky? Zapojte se také do nových diskuzí na iSport.cz. Více ZDE>>>