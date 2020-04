Vrba jako vládce trenérů. Velebí první plzeňskou éru, chválí Spartu | iSport.cz

Dnes to zní neuvěřitelně, nicméně nejúspěšnější trenér samostatné české ligy v ní začal pořádnou rychtou. Na začátku května 2003 inkasoval Baník na stadionu Evžena Rošického od Slavie potupný debakl 0:7, po kterém novic na jeho lavičce Pavel Vrba jen těžko hledal slova.

„Samozřejmě si to pamatuju. Bylo to na Strahově, tuším, že proti nám dal gól Pavel Kuka. Často jsme s ním o tom později diskutovali, že mi nastartoval kariéru,“ říká k tomu Vrba dnes už s úsměvem, k němuž má pádný důvod.

Hororový debut už dávno překryly tři mistrovské sezony a spousta slavných vítězství, díky kterým přerovský rodák vévodí trenérům ve FORTUNA:LIZE i v bodové úspěšnosti. Druhý je Vítězslav Lavička, momentálně kouč polského Slasku Wroclaw, a třetí Jindřich Trpišovský ze Slavie.

Deník Sport při určování tohoto pořadí bral v potaz pouze trenéry s minimálně sto zápasy v nejvyšší soutěži, aby šlo už o dostatečně reprezentativní vzorek. Proto v něm nefiguruje například Adrian Guľa, byť má zatím bodovou úspěšnost 100 procent. Jenže pouhá čtyři absolvovaná utkání ještě nejsou dostatečným měřítkem kvality.

V Baníku zažil úžasnou atmosféru

Vrba tehdy v Baníku dojel po odvolaném Erichu Cviertnovi sezonu, v té další se pak coby asistent Františka Komňackého podílel na titulu pro Baník. Načež vyrazil na Slovensko, odkud se v roce 2008 vrátil na domácí scénu coby nový kouč Plzně – a začala velká jízda.

„V Baníku i v Plzni jsem zažil úžasnou atmosféru. Jsem rád, že jsem v takových klubech pracoval a že se nám všem podařilo uhrát tolik bodů. Na tom mají podíl úplně všichni, kteří se mnou v klubech působili,“ glosuje to Vrba s odstupem.

Jeho působení ve Viktorii přitom mělo dvě éry, které od sebe oddělily štace u českého národního týmu a v ruské Machačkale. Spekulovat, co by bylo, kdyby se tehdy na západ Čech nevrátil, však šestapadesátiletý trenér příliš nechce.

„Spíš bych rozdělil to první období v Plzni. Nejdřív jsme budovali mužstvo, potom přišla úžasná jízda, která se podařila v dalších letech. Co se týká druhého období, tak na začátku to bylo krásné, ale závěr asi nebyl úplně optimální,“ připomíná svůj zimní odchod do bulharského Ludogorce Razgrad.

Sparta? Skvěle vedené mužstvo

Přerovský rodák představuje fenomén i v tom, že na rozdíl od většiny trenérů z elitní desítky neprošel pražskými „S“, kde se dělají body teoreticky snáz. Ze Sparty přitom v roce 2017 nabídku měl a seriózně s ní jednal, nakonec dal však přednost Viktorii.

„Sparta je určitě skvěle vedené mužstvo, má úžasného majitele, který má jen ty nejvyšší ambice. Je to klub, který patří do špičky a určitě tam bude. Jestli bych tam byl a získal víc bodů, to nedokážu posoudit a hlavně ani nechci,“ říká jasně.

Jelikož Lavička, druhý muž v pořadí, působí nyní rovněž v cizině, je Vrbovým jediným vyzyvatelem Trpišovský, který má ve Slavii zatím bodovou úspěšnost 76,7 procent, tedy skoro o deset procentních bodů lepší než Vrba. Pokud bude v nasazeném tempu pokračovat, představuje pro Vrbu vážnou hrozbu – a premiant je s tím smířen.

„Určitě. Je to trenér, který bude úspěšný,“ přitakává Vrba. „Od začátku jde nějakou postupnou cestou, teď za to sklízí ovoce. Můj podíl 68 procent získaných bodů je on určitě schopný překonat.“

Má to však jednu podmínku. FORTUNA:LIGA se musí zase rozběhnout.

