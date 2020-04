Jindřišek čeká na útok na rekordy: Méně volna? Rodinu už jsem si užil | iSport.cz

Život ani fotbal nehrají na kdyby, ale zkusme na to na chvíli zapomenout. Kdyby Česko neparalyzoval zákeřný koronavirus, liga by o tomhle víkendu měla na programu předposlední kolo základní části. A Josefu Jindřiškovi by po partii na Slovácku mohly chybět jen tři zápasy k posunu na druhé místo historického pořadí Bohemians. Před Františka Jakubce, legendárního obránce „klokanů“ z mistrovské sezony 1982/1983.

Jenže nic z toho neplatí, fotbal musel ustoupit.

Energický defenzivní záložník zůstává na svých 253 duelech za Bohemians, kromě Jakubce (260) má před sebou ještě dalšího zelenobílého srdcaře Zdeňka Prokeše (294). Jindřiškovi bude za rok na Valentýna čtyřicet a větší část fotbalového života má za sebou než před sebou, ale splín z přerušené sezony u něj nehledejte.

Nejvíc ligových zápasů za Bohemians 1. Zdeněk Prokeš 294 2. František Jakubec 260 3. Josef Jindřišek 253 4. David Bartek 246 5. Antonín Panenka 230 6. Pavel Chaloupka 219 7. Zdeněk Hruška 217 8. Jiří Ondra 213 9. Miroslav Valent 204 10. Stanislav Levý 202 Pozn. Tučně jsou vyznačeni aktivní hráči.

„Vůbec to neberu tak, že o něco přicházím,“ poví kapitán vršovického týmu. „Zatím jsme měli jen měsíc pauzy, to není tak hrozné. Pokud se liga znovu rozjede, nic neztratím. Jedině, že bychom přišli o dovolenou.“

Přijít o dovolenou? Tenhle scénář je krutý, ovšem celkem reálný: podle posledních plánů se liga nerozběhne dřív než zkraje června (pokud vůbec). „Může se stát, že v létě budeme mít míň volna než obvykle, ale rodinu jsem si užil už teď,“ usměje se Jindřišek.

Pravda, během karantény byl doma v Podkrkonoší se svými dvěma dcerkami pořád. Opouštěl je jen, když vyrážel běhat po lesích, aby splnil individuální plán. „Jedna hůř nese, že nemůže chodit do školy mezi kamarády, druhá je víc v klidu,“ popisuje. „Chápu, že školy musí být zavřené, a nejspíš ještě dlouho budou. Dospělí se víc respektují, zato děti by si asi častěji sundávaly roušky a nemusely by tolik řešit hygienu, jako když jsou doma pod dohledem. Tak proč to pokoušet?“

Táta Jindřišek se z domova vzdálil zatím jen v úterý. Bohemians o pár hodin předběhli vládní rozhodnutí o trénincích ve skupinách – a na základně v Uhříněvsi bylo na jedno dopoledne znovu živo. „Ulevilo se mi, konečně jsme byli zase spolu,“ vydechne Jindřišek.

S kumpány se po měsíci pomazlil s míčem, ovšem od středy se znovu trénovalo samostatně v domácím prostředí. „Bylo příjemné, že jsme aspoň na jeden den nabourali stereotyp individuální přípravy. Udělali jsme důležitý krok k tomu, abychom mohli znovu trénovat společně, jak jsme byli zvyklí.“ Jindřišek a spol. by se měli ke skupinovým tréninkům natrvalo vrátit v pondělí.

A potom? Dohraje se přerušená sezona? „Doufám v to,“ věří Jindřišek. „Pochopitelně záleží na situaci kolem koronaviru, ale snad se stihne dokončit aspoň základní část. Zbývá šest zápasů, což se dá zvládnout během tří týdnů, pokud se bude hrát v rytmu sobota, středa, sobota.“

Pak se můžou historické tabulky znovu zatřást.