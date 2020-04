Podaný jako moderátor: Slavia přijde o hlavní hvězdu, chce do Anglie | iSport.cz

Kateřina Svitková září v ženské fotbalové lize a na Instagramu, Jakub Podaný zas umí skvostně přímé kopy a komunikaci na Twitteru. Co se týče sociálních sítí, rozhovor hostilo domácí hřiště slávistky a přineslo pro ženský tým sešívaných zásadní novinku. Ať už sezona dopadne jakkoli, pro nejlepší střelkyni ligy bude v Česku poslední. Po sedmi letech chystá další krok v kariéře a tentokrát konečně do zahraničí.

„Je to ve fázi vyjednávání, ale jestli se nestane nic ohledně koronaviru, určitě bude posun,“ řekla Kateřina Svitková. A kam by ji to táhlo? „Určitě do Anglie. Je to stejně jako u chlapů. Nejlepší soutěž na světě, plně profesionální. A týmy tam jsou neskutečné.“

„Nejvíc mi dávají fanoušci a když tam chodí průměr čtyři tisíce diváků a x zápasů se hraje na hlavních stadionech, kam chodí přes 20 tisíc, to je pro mě neskutečné. Snad to koronavirus nezmění, ekonomika nepůjde do háje a peníze ve fotbale budou,“ těší se na příští angažmá. Klub ale zatím neprozradila.

O čerstvě 24letou záložnici by v Evropě měl být mimořádný zájem. V Česku nastřílela jen za poslední tři sezony přes sedmdesát gólů a její rána z loňského čtvrtfinále Ligy mistryň proti Bayernu obletěla svět, když ji UEFA nominovala do výběru nejlepších gólů sezony.

Zvědavý Jakub Podaný měl i další dotazy. Fotbal není jen o hřišti, ale i o kabině a Kateřina Svitková může srovnávat. Do žáků trénovala mezi kluky a křídlo Bohemians dění v ženské kabině logicky nepozná.

„Klučičí kabina mi hrozně chybí. Tam se neřeší vážné věci a nikdo se nepomlouvá. Ale holky řeší, co se děje nebo osobní věci. Někdo si vezme slovo a celá kabina ho poslouchá, jsme spíš drbny. Vůbec si neděláme naschvály, že by někdo někomu svázal tkaničku. Role máme rozdělené. Já jsem se xkrát snažila být DJka, ale vždycky mi to holky zatrhly, nelíbí se jim moje písničky. Vždycky si pustím jednu svojí a ta se jim nelíbí,“ přiznala, že třeba Marta Jandová mezi slávistkami neprošla.

Teď ale hrát nemůže. Ani Martu Jandovou, ani fotbal. Jako skoro nikdo v Evropě. „Dostáváme ze Slavie individuální plány, střídá se běhání a posilování, přes aplikaci posilujeme i společně. Co nejdřív ráno do lesa, aby tam bylo co nejmíň lidí, aspoň vyvenčím psa,“ popisuje život sportovce v nouzovém stavu.

Mimochodem, mazlíček slávistické opory se jmenuje Buffon a výhledově chce mít minimálně dva. Pokud by byl z „béčkového“ vrhu, dostal by jméno Beckham, o to oblíbenější by česká fotbalistka v Anglii mohla být.

Ženskou Premier League by si zahrála jako první Češka, zatím reprezentantky chodí spíš do Itálie (Andrea Stašková je v Juventusu, Eva Bartoňová v Interu) nebo do Německa. Lucie Voňková zase září v Ajaxu. Svitková bude odcházet jako česká mistryně, byť byla sezona předčasně ukončena.