Dvojrozhovor dvou generací. Souček a Zavadil o Opavě, Spartě i dohrání ligy | iSport.cz

Dělí je od sebe skoro třiadvacet let. Přesto mají hodně společného: opavské srdce, vášeň ke své profesi, kreativní myšlení ve středu zálohy a už také angažmá ve Spartě. Starší z dua ho má dávno za sebou, mladší to na Letné zkusí od léta. Pavel Zavadil (41) je pro Filipa Součka (19) něco jako fotbalový táta. „Stačí ho sledovat na tréninku. Dá přihrávku a ta je skoro vždycky přesná,“ konstatuje s obdivem teenager. Nejstarší hráč FORTUNA:LIGY komplimenty opětuje.

Sehnat je na dvojrozhovor pro iSport Premium v době, kdy soutěž stojí a v Opavě se začne trénovat až od úterý, byla nakonec hračka. Pavel Zavadil dopoledne pomáhal s úpravou hlavního hřiště, po obědě měl čas. A když kývl mazák, musel i benjamínek. Pokecali spolu o tom, kam chodí běhat a jak se těší, až budou zase v šatně SFC všichni pohromadě. „Suky by se mohl ve Spartě prosadit hned,“ míní Zavadil o Filipu Součkovi. Došlo samozřejmě i na vlasy, Alexe Krále a Tomáše Součka.

Jeden z vás ve Spartě působil v minulosti, druhý do ní zamíří po sezoně. Už jste to stihli probrat?

Zavadil: „Věděl jsem, že to k něčemu směřuje. Vždycky jsem se Sukyho akorát zeptal, jestli vše běží, jak má a blíží se dohoda. Čeká ho nové, velké město a klub, kde je opravdu velký tlak. Je to něco jiného než v Opavě a vlastně všude jinde kromě Slavie a Plzně. Bude na něj upřena velká pozornost, ale nemá se čeho bát. Ve Spartě je spousta mladých hráčů a podle mě jich tam bude ještě víc. Kádr se změní. Myslím, že má velkou šanci, aby v té konkurenci uspěl.“

Souček: „Celý život žiju na vesnici (Štěpánkovice u Opavy). Uvažoval jsem, jaký to bude skok jít do Prahy. Doma možná budou někdy rádi, že jsem pryč. (úsměv) Určitě se jim bude i stýskat, ale myslím, že to přežijí. Je jasné, že ve Spartě je větší tlak a konkurence. Ale Láďa Krejčí tam přišel z druhé ligy a chytl se. On je příklad toho, že hrát může každý, kdo bude podávat adekvátní výkony. Musíte ukázat, co ve vás je.“

Neříkáte si, že všechno jde až moc rychle?

S: „Vůbec jsem nečekal, že po pár zápasech v lize přijde taková nabídka. Napadlo mě, že je to možná brzy. Na druhou stranu, tahle možnost už by se nikdy nemusela opakovat. Navíc když si vezmete, jaká doba je teď. Řešilo se víc klubů, ale já jsem měl zájem jen o Spartu. Doufám, že jsem udělal dobrý krok.“

Pavle, vy jste byl na Letné v době, kdy byla ve středové řadě ostrá konkurence. Vzpomínáte?

Z: „Kádr byl tehdy tak široký, že na každý post byli dva, tři hráči. Bylo nás zhruba osmadvacet, skoro na tři jedenáctky. V záloze hráli Jarošík, Zelenka, Mihalík, Sionko, Martin Hašek, Poborák (Karel Poborský). Ze Slovácka přestoupili ve stejnou dobu Malár s Blahou, z Jablonce Číža (Radek Čížek). Kvalita byla obrovská.“

Takže bez šance…

Z: „Přišel jsem tam v době, kdy jsem na to nebyl asi úplně připravený. Sparta měla úspěch v Lize mistrů, bylo to pro mě těžké. Nic takového jsem předtím nezažil. U mě všechno přicházelo později. Mít sebevědomí a zkušenosti, které jsem získal po třicítce, měl bych daleko větší šanci se prosadit. Navíc v té době se ve Spartě dávala jedna šance. Druhá už ne. Dnes je to jiné. Spousta hráčů se hned neprosadila a klub je ještě podržel. Mají s nimi větší trpělivost.“

Jaké předpoklady pro velký fotbal má Filip Souček?

Z: „Těsně po mém příchodu do Opavy s námi začal trénovat. Co vím, už v sedmnácti hrál za béčko. Všiml jsem si ho hned. Je malinko podobný hráč jako já.