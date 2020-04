Slavia konečně trénuje. S fotbalem to nemá moc společného, říká Trpišovský | iSport.cz

I v mistrovském týmu se zvedla nálada. Hráči Slavie více než měsíc plnili tréninkové plány. „A co jsme koukali, vše splnili na jedničku,“ pochválil je kondiční trenér Martin Třasák. V pondělí se parta kolem kapitána Jana Bořila sešla v Edenu k tréninku v menších skupinách. „Je to daleko lepší, my jsme na sebe hlavně zvyklí a trávíme spolu spoustu času. Mně osobně to strašně chybělo,“ ulevil si útočník Stanislav Tecl. Zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz>>>

Na tréninková hřiště vedle Sinobo Stadium v Edenu se v pondělí dopoledne vrátil život. Hráči aktuálního lídra FORTUNA:LIGY přijeli z domova převlečení, z garáže ihned vyrazili na hřiště, kde si vydesinfikovali ruce, nazuli kopačky a šli trénovat. Pak zase hned domů. Po více než měsíci.

Platí přísná opatření, jednotka tak k ideálu měla daleko. „Jsme hlavně rádi, že se vidíme. Pro kluky je obrovská změna v tom, že alespoň neběhají po lese, ale mají kontakt s míčem a mohou být na hřišti. Na druhou stranu je to jiný druh sportu, protože fotbal je založený na kontaktu, na krytí míče, na soubojích. Je to lepší než běhat po lese, ale s fotbalem to nemá moc společného, spíš rozvíjíte technické dovednosti a osvojujete si cit pro míč. Ale je víc času na detail,“ komentoval pro klubový web tréninkovou náplň kouč Jindřich Trpišovský.

Slávisté jsou rozdělení do tří osmičlenných skupin. Využívají dvě hřiště, takže do konce týdne se takhle budou vždy připravovat dvě grupy (každá na jednom hřišti) a po nich přijde na řadu třetí. Hráči nemohou do kontaktů, takže dělají hlavně různá přihrávková cvičení.

Co červenobílí například během tréninku absolvovali? „Zatím nemůžeme jít úplně do kontaktu, nějaké hry chybí. Ale je důležité, že jsme mohli dělat přihrávková cvičení a zvyknout si na balon, když jsme ho měsíc skoro neměli. Myslím, že i v čtveřicích, když pak hrajete proti sobě, se dá dobře potrénovat,“ řekl obránce „sešívaných“ Michal Frydrych.

„Když to odlehčím, je to taková ruská zimní příprava. Kluci měsíc běhali po lese a nabírali obrovské objemy. Teď jsme v další fázi, kdy mají kontakt s balonem, vracejí si návyky s míčem, na které byli zvyklí. Chybí ale třetí a nejdůležitější složka, ta soubojová. Ta vše mění. Můžete simulovat, co chcete, ale jakmile tam není soupeř, jeho rozhodování, různá přečíslení, je to bez toho nejdůležitějšího, co potřebujete pro rozvoj hráče,“ podotkl Trpišovský.

Hráči jsou rádi, že už nemusí jen běhat a že jsou v kolektivu. „Bylo to náročné hlavně psychicky, protože každé ráno vstát a jít běhat do lesa, to není nic moc. Tréninky mají svou kvalitu, v osmi lidech se už dá udělat asi všechno, to je bez problémů,“ byl spokojený útočník Stanislav Tecl.

