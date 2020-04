Pelta se prý v odposleších chlubil, že vymyslel akci „Křetínského kabela“ | iSport.cz

Hlavně s úsměvem. Sparťanský boss Daniel Křetínský nedovezl do sídla fotbalové asociace na Strahov důkazy pro disciplinárku. Zatím předal informace • Pavel Mazáč (Sport)

Pohled do lóže na Letné. Daniel Křetínský v rozhovoru s Pavlem Nedvědem • Dominik Bakeš/Sport

Bývalý šéf českého fotbalu Miroslav Pelta údajně sám sebe označil za muže, který vymyslel aféru nazývanou ve sportovním prostředí „Křetínského kabelou“. Podle webu Seznam Zprávy to mimo jiné vyplývá z textu obžaloby proti bývalému předsedovi FAČR. Dále prý Pelta v odposleších zmiňuje i předsedu poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka a prezidentova poradce Martina Nejedlého coby osoby, které v rámci rozdělování sportovních dotací lobovali za konkrétní projekty. Do diskuze o „kabele“ se můžete zapojit ZDE.

Co se vlastně v září 2012 stalo? Fotbalisté Sparty prohráli chybně nařízenou penaltou v Plzni 0:1, když dnes už legendární herecké představení tehdy v pokutovém území předvedl po (ne)kontaktu s Josefem Hušbauerem obránce David Limberský. A rozhodčí Matějek neomylně ukázal na „puntík“.

Šlo tehdy už o několikáté z řady sporných rozhodnutí sudích ve prospěch plzeňské Viktorky, která sportovně i diplomaticky rostla. Nepřímou souvislost to mělo i s pučem v Komisi rozhodčích, kdy několik měsíců před tím v jejím čele Luďka Macelu vystřídala Dagmar Damková, tehdejší partnerka Romana Berbra.

Jen tři dny po inkriminovaném zápase v Plzni pak majitel Sparty Daniel Křetínský nakráčel i s koženou kabelou pod ramenem do sídla fotbalové asociace na Strahově. „Přijel jsem pana Peltu informovat o mimořádných obavách Sparty z posledního vývoje českého fotbalového prostředí. Máme velmi znepokojující informace, které se obecně týkají oblasti řízení zápasů,“ prohlásil Křetínský.

Jen o několik hodin později před novináře předstoupil Miroslav Pelta a s vážným výrazem ve tváři pravil, že mu majitel Sparty předložil dokumenty, z jejichž obsahu je zdrcen. „Ty informace se jeví jako věrohodné a jsou vážné, určitě to budeme řešit,“ řekl.

Podle obžaloby, na kterou se web Seznam Zprávy nyní odkazuje, se však o 5 let později měl Pelta chlubit Simoně Kratochvílové, bývalé náměstkyni ministryně školství, že akci kabela vymyslel on. S tím, že celé fotbalové prostředí i policie na tuto sehranou scénu skočily, Plzeň poté dala pokoj a rozhodčí až do konce sezony pískali rovinu a nechtěli ani na kafe.

To, že v kabele nejspíš opravdu žádné usvědčující důkazy nebyly, se nicméně ukázalo už několik týdnů po propuknutí aféry. „Pan Křetínský předal předsedovi asociace jen ústní informaci, kde si postěžoval na tendenční řízení fotbalu,“ uvedl tehdejší šéf protikorupční policie Tomáš Martinec.

O dva roky později (2014) u soudu tuto verzi nepřímo potvrdil i sám majitel Sparty. „Nikdy jsem žádné technické nosiče s důkazy neměl ve své moci. Schůzka s panem Peltou od nás byla kombinace předání informace a jakéhosi apelu. A zpětně myslím, že jsme udělali dobře,“ pravil s odkazem na to, že počet sporných rozhodnutí ve prospěch Plzně se následně snížil.

Faltýnek? Výběrčí pro sebe

Miroslav Pelta podle webu Seznam Zprávy pak v odposleších mluvil i o vlivu konkrétních politiků na rozdělování sportovních dotací. V obžalobě se prý objevuje především jméno předsedy poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka.

O něm měl Pelta říct, že se stává „klasickým výběrčím pro sebe“. Kratochvílová pak předsedovi asociace potvrdila, že má od Faltýnka seznam dotací, na nichž má zájem. Jednat se mělo o projekty spojené s městysem Chodová Planá či sportovním projektem v Jeseníku. Ani jeden ale po zadržení Pelty s Kratochvílovou nakonec dotaci neobdržel.

O dotační peníze pak prý usilovaly i dvě akce spojované v obžalobě podle Seznam Zpráv s poradcem prezidenta republiky Martinem Nejedlým. Údajně šlo o nákup vybavení pro futsalisty Era-Pack Chrudim a o dotace pro projekt Školního sportovního klubu Bílovec, který měl dostat 13 milionů korun na sociální zařízení areálu.