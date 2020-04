Komplikace pro Haška! Přestup do Besiktase se zadrhl. Kde je problém? | iSport.cz

Sparťané slaví gól Martina Haška do příbramské sítě • Barbora Reichová / Sport

Sparťané slaví gól Martina Haška do příbramské sítě • Barbora Reichová / Sport

Martin Hašek poté, co rozhodčí jeho gól neuznal • Barbora Reichová / Sport

Sparťanský záložník Martin Hašek slaví spolu s Adamem Hložkem branku do sítě Mladé Boleslavi • Barbora Reichova / Sport

Záložník Sparty Martin Hašek se nedostavil k odletu na soustředění letenského celku do Španělska • Michal Beránek / Sport

Záložník Sparty Martin Hašek se nedostavil k odletu na soustředění letenského celku do Španělska • Michal Beránek / Sport

Záložník Sparty Martin Hašek se nedostavil k odletu na soustředění letenského celku do Španělska • Michal Beránek / Sport

Záložník Sparty Martin Hašek se nedostavil k odletu na soustředění letenského celku do Španělska • Barbora Reichová / Sport

Záložník Sparty Martin Hašek se nedostavil k odletu na soustředění letenského celku do Španělska • Barbora Reichová / Sport

Záložník Sparty Martin Hašek se nedostavil k odletu na soustředění letenského celku do Španělska • Barbora Reichová / Sport

Přestup Martina Haška do tureckého Besiktase Istanbul se zadrhl • Michal Beránek (Sport)

Některá turecká média to měla za hotovou věc. Se zprávou, že se Martin Hašek stane novou posilou Besiktase, vyjela na začátku dubna. Od té doby je ovšem ticho po pěšině. Důvod? Podle informací portálu iSport.cz se avizovaný transfer zadrhl. Turecký velkoklub totiž vzal zpátečku s ohledem na břemeno v podobě soudního sporu se Spartou, které si 24letý středopolař nese na bedrech. Zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz.

Martin Hašek, nová posila Besiktase? Zatím rozhodně ne. A kdo ví, jestli vůbec někdy... Už je to několik týdnů, co turečtí novináři houfně informovali o tom, že všestranný záložník míří právě do slavného klubu z Istanbulu.

Od té doby však kolem avizovaného transferu panuje hrobové ticho. Žádné oficiální potvrzení ze strany Besiktase, ani další informace z tamních médií. Podle informací serveru iSport.cz se transfer zadrhl s ohledem na bouřlivé okolnosti, za kterých Hašek ukončil své působení ve Spartě.

„Zástupci Besiktase mají obavu z případných následků, kterým by mohli čelit v souvislosti s očekávaným právním sporem mezi Spartou a Haškem. Nechtějí s tím mít nic společného. V tuhle chvíli je značně nejisté, zda k transferu skutečně dojde,“ informoval zdroj z okolí samotného hráče.

V praxi se tak podle všeho začíná projevovat, v jak složité situaci se někdejší hráč Bohemians a reprezentační jednadvacítky nachází. Hašek sice březnovou výpovědí přetrhal veškeré vazby se Spartou a stal se volným hráčem, tenhle krok však má i další konsekvence.

Nad hlavou se mu totiž vznáší hrozba soudního sporu. Letenští si Haškův krok v žádném případě nenechají líbit. Podle informací portálu iSport.cz v těchto dnech připravují rozklad, tedy defakto žalobu, ke sboru rozhodců. A jsou připraveni se veškerými dostupnými prostředky prát za svá práva.

Právě tenhle fakt donutil Besiktas k tomu, aby sundal nohu z plynu, pokud jde o avizovaný transfer. Haškovi totiž v případě, že by spor se Spartou prohrál, hrozí astronomická pokuta ve výši desítek milionů korun. V krajním případě by navíc hráč mohl čelit zákazu činnosti až na půl roku.

Na stole totiž leží nedávný případ Portugalce Rafalea Leaa, jenž vypověděl smlouvu se Sportingem Lisabon a následně podepsal smlouvu s Lille. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) mu zpětně vyměřila pokutu ve výši 6,5 milionu eur (169 milionů korun), na jejímž uhrazení se má podílet i francouzský klub.

I tuhle skutečnost může brát Besiktas ve spojení s Haškem v potaz. Ano, český záložník je coby volný hráč k dispozici zdarma, to je jeho nezpochybnitelné plus. Takový statut ale bude mít v létě spoustu dalších hráčů, kteří nejsou zatíženi problémy z minulosti. Důvodem mohou být i na povrch vyplývající zvěsti, že se turecký gigant topí ve vážných ekonomických problémech.

Zda Hašek nakonec skutečně nabere směr Istanbul tak nyní zůstává ve hvězdách. Rozhodně to stále nelze vyloučit, v tuhle chvíli se to ovšem příliš pravděpodobně nejeví.

Titulní strana středečního deníku Sport • Foto iSport.cz