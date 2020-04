Co se smlouvami? FIFA dala návod. Český fotbal pohne přestupním oknem | iSport.cz

V Česku se podle všeho upraví příští přestupní termín kvůli vynucenému odložení následující sezony. Kromě toho taky FIFA přidala doporučení, jak postupovat, když hráčům končí smlouva v klubu ke 30. červnu tohoto roku, tedy v den, kdy se velmi pravděpodobně bude velká část ligových a pohárových soutěží ještě dohrávat, nebo zkrátka ještě nebude ukončená. Jaké dopady to bude mít na soutěž? Zapojte se do diskuze ZDE.

Fotbalová asociace České republiky vydala souhrn bodů jako doporučení na základě první verze manuálu od FIFA. V tomhle návodu jsou zmiňované dva základní body – končící smlouvy hráčů a přestupní termín.

Pokud jde o kontrakty, které končí ke 30. červnu tohoto roku, doporučuje se smluvním stranám, tedy klubu a hráči tento postup:

- Pokud má smlouva skončit k původnímu datu konce sezóny, prodlouží se její platnost a účinnost do nového konce sezóny;

- Pokud má smlouva vstoupit v účinnost k původnímu začátku nové sezóny, posune se začátek účinnosti k novému začátku nové sezóny;

- V případě překrývajících se soutěží nebo přestupových období, a pokud se všechny smluvní strany nedohodnou jinak, měla by být dána priorita původnímu klubu k dokončení jeho sezóny s jeho původní sestavou, a to za účelem integrity domácí ligy, soutěží členských asociací a kontinentálních soutěží.

A teď praktické vysvětlení: Tento příklad splňuje třeba zrovna hvězda Sparty Guélor Kanga, přičemž teď neřešíme, jestli se obě strany chystají rozejít.

Mezi Spartou a Gaboňanem v prvním bodě dochází k automatickému prodloužení alespoň na nezbytně nutnou dobu, tedy do „nového“ konce této sezony.

Ve druhém má Kanga, zase hypoteticky, už podepsáno na příští sezonu, tedy od 1. července tohoto roku v Trabzonsporu. K tureckému mužstvu by se tedy připojil až na začátku příští sezony, která bude mít zase posunutý termín podle toho, kdy bude dohrána nebo obecně ukončena probíhající sezona.

Ve třetím bodě, tedy pokud se turecká liga už stihne dohrát nebo ukončit, zatímco ta česká ještě ne, má přednost na Kangovo využití Sparta. Do Trabzonsporu by záložník odešel, až se ročník v Česku dohraje bez ohledu na to, kdy se začne v Turecku.

Přirozeně ale může v několika případech dojít i na čtvrtou variantu – že hráč nebude mít zájem o protahování svého současného působení.

„Z mého pohledu neexistuje instituce, která by byla nadána pravomocí plošně prodloužit trvání profi smluv, po celé Evropě proto musí jít vždy o dohody mezi klubem a hráčem,“ uvedl už dřív k této eventualitě Jan Pauly, generální sekretář FAČR.

To znamená, že pokud se některý hráč „šprajcne“, nenajde se legislativní bod, kterým by ho jeho klub mohl donutit dohrát sezonu prodlouženou pandemií koronaviru.

V dalším bodě se řešily přestupní termíny. Ty se s největší pravděpodobností přesunou, což se pochopitelně týká i Česka.

„FAČR hodlá toho práva využít ve spolupráci a na základě rozhodnutí Ligové fotbalové asociace ohledně aktuálního soutěžního ročníku,“ píše FAČR.

Ten příští letní začíná v tuzemsku prvního 1. července a končí 8. září. Ovšem FIFA nepřipouští možnost, že by přestupní termín pro příští sezonu zasahoval i do současné stále probíhající.

O novém období by muselo být za normálních okolností rozhodnuto – a následně i uloženo do Transfer matching system – nejpozději dvanáct měsíců dopředu. Jenže teď je výjimečný stav, FIFA tedy dává národním svazům a vedením ligových soutěží totálně tolerantní lhůtu – nejpozději do dne začátku nově stanoveného termínu. Takže to nejde nestihnout.