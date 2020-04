Šetří už i Slavia. Tvrdík, Nezmar a spol. půjdou s platem o 35 % dolů | iSport.cz

Víc než o třetinu dolů. A skoro všichni. Podle instagramového účtu slaviabackstage, který je úzce spojen přímo s vedením vršovického klubu, se úřadující český mistr dohodl s hráči áčka, realizačním týmem a vrcholnými manažery na snížení jejich platů o 35 procent. Přesně tuto částku pak má do klubu napumpovat majoritní akcionář CITIC. Co to bude pro mistrovský klub znamenat? Diskutujte ZDE.

Tahle dohoda má přispět k finanční stabilitě Slavie. Konkrétně by se měla týkat například některých členů představenstva, vztahuje se třeba i na sportovního manažera Jana Nezmara, celý realizační tým Jindřicha Trpišovského a všechny hráče áčka.

35 procent ze základní mzdy má být strženo do konce kalendářního roku 2020. Gáže by měly se vrátit na původní hodnotu ve chvíli, kdy se klubu podaří postoupit do příštího ročníku Ligy mistrů, nebo Evropské ligy, dál do klubu znovu začnou plynout peníze ze vstupného a obnoví se i plnění od sponzorů.

Dohoda se má oficiálně dotáhnout příští týden.