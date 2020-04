Hrozila i insolvence! Doležal: Snížením mezd jsme Jablonec zachránili | iSport.cz

Maximální gáže pětašedesát tisíc, a to jen pro borce s nejvyššími kontrakty. Ostatní fotbalisté se do konce června musí spokojit ještě s mnohem nižší sumou. Takové poměry nyní platí v Jablonci. Jiné vyhnutí nebylo. Liga se v důsledku koronavirové pandemie přerušila, zásadní příjmy vypadly.

Člen širšího kádru reprezentace Martin Doležal přiznává, že situace byla opravdu vážná. „Měli jsme sezení s majitelem panem Peltou, který se nás na rovinu zeptal, zda bychom přistoupili na snížení platu. A řekli si nějaké podmínky. Šlo o to vymyslet způsob, aby to Jablonec přežil a zároveň, aby hráči dostávali nějaký plat. Majitel potřeboval platit chod celého klubu,“ popisuje zákulisí schůzky devětadvacetiletý útočník.

Na ní byl majitel, trenér Petr Rada a klíčoví borci Hübschman s Doležalem. Plus několik málo dalších. Mluvilo se na rovinu. Bez obalu. Jablonec totiž není po uvíznutí Miroslava Pelty v dotační kauze v komfortní situaci. Sponzoři ubyli, výplaty se tu a tam zpožďují. Vznikají náhradní scénáře.

A zámek na FORTUNA:LIZE přidělal Jablonci – a nejen jemu - další vážné trable.

„Pan Pelta nám upřímně řekl, že pokud by se nehrálo a on by musel stále vyplácet standardní výplaty, klub by skončil v insolvenci. Nebo by musel ukončit hráče s vysokou smlouvou. Tyto varianty ležely na stole. Naštěstí jsme se jednomyslně shodli, že chceme, aby klub fungoval dál,“ líčí Doležal. „Chápali jsme to jako nevyhnutelný krok. Myslím, že všichni aktéři schůzky pochopili situaci, šlo nám o záchranu Jablonce. Bylo to delší sezení, nebylo to zkrámované za deset minut, ale výsledkem bylo, že se povedlo ochránit celý klub. Přistoupili jsme na jeden z návrhů, nikdo s tím neměl výraznější problém.“

Speciálně on na plošné opatření doplatil zřejmě nejvíc. Odhadovaný Doležalův plat je okolo tři sta tisíc korun, zničehonic se mu gáže ošklivě propadla. „Přiznávám, trochu mě to štvalo, někde vzadu to máte, ale pro mě byl primární pocit, že jsem pomohl klubu. A byl jsem rád, že to opravdu nikdo neřešil. Co je lepší? Stát si za výplatami v plné výši a klub tím položit? Nebo přistoupit na snížení a až se život v republice vrátí do normálu, tak zase dělat svoji práci? Myslím, že to druhé,“ zamýšlí se.

S rodinou v době nouzového stavu odcestoval na Moravu. Plnil kondiční plány. Od pondělí se připravuje s Jabloncem. Tréninky, byť v omezeném režimu, se zase rozběhly. „Uskočil mi balon a trenér Rada na mě hned pokřikoval, že jsem určitě prodělal koronavirus,“ směje se Doležal a vyhlíží restart FORTUNA:LIGY. K němu může dojít už v závěru května.