Bárta o restartu ligy: Dohrát v červnu nestíháme. Co s nadstavbou? | iSport.cz

Liga může začít o dva týdny dříve, než platilo dosud. „Pochopitelně to vítáme," pochvaluje si Tomáš Bárta, ředitel profesionálních soutěží, tedy první a druhé ligy. Ani případný dřívější start však podle něj neumožní odehrát F:L a FNL do 30. června.

Jarní pokračování urychlené vládou o čtrnáct dní. A pak také novinky od UEFA, která v jistém případě umožňuje změnit schéma ligy, pokud by to bylo nutné. V českém případě by se nabízelo zrušení nadstavby. „To pro nás není téma, říká ligový šéf Tomáš Bárta.

Vláda přišla s novým harmonogramem, podle kterého by se fotbal snad mohl rozběhnout už 25. května. Pokud se nic nezmění, bude to tak?

„Ano, skutečně bychom mohli začít o dva týdny dřív, proto tuto čerstvou změnu vítáme. Umožňuje nám to větší variabilitu při tvorbě nového termínového kalendáře. Samozřejmě se bude hrát bez lidí, to je jasné.“

Ano, to je jasné. Zároveň vypadla i předchozí zmínka „do padesáti osob“, při které byste byli stejně bez šance. Nově se objevilo, že „počet osob bude specifikován“. Věříte tedy, že v případě fotbalu půjde o počet, který umožní uspořádání zápasu?

„Je to tak. Myslím a doufám, že půjde o počet osob, který je potřeba k hladkému průběhu utkání. Kromě hráčů a realizačního týmu tam patří organizační jednotky, bezpečnostní složky, televizní štáb, novináři a podobně. Těch předchozích padesát osob, to by v případě fotbalu skutečně v žádném případě nešlo. Jedno je ale jisté.“

A to?

„I když začneme o dva týdny dříve, stejně nestihneme dohrát soutěže, první ani druhou ligu, do konce června. O prodloužení proto bude muset rozhodnout ligové grémium.“

Jdou ovšem hlasy, že některé kluby budou trvat na dohrání do 30. června.

„To nevím, ale to není možné. Nový vládní harmonogram nám pouze umožní, abychom neskončili tak pozdě.“

Kromě vlády zasedala i UEFA. A ta vyhlásila, že sice i nadále silně doporučuje dohrát soutěže tak, jak bylo původně v plánu, ovšem pokud to nebude možné, je v kompetenci národních asociací rozhodnout o změně. Zvažuje v tomto kontextu LFA, že by se odehrálo jenom třicet kol?

„U nás by se něco takového sice nabízelo, ale ze strany LFA platí, že zkrácená verze pro nás není téma.“