iSport podcast: Proč Sparta s Kangou neprodlouží smlouvu? A co přestupy? | iSport.cz

Už za měsíc se zase naplno rozjede FORTUNA:LIGA a Sparta v ní bude bojovat o evropské poháry. Ať už se do nich v nové sezoně zapojí, nebo ne, bude to nejspíš bez Guélora Kangy. Letenští s enigmatickým záložníkem neprodlouží. Proč obě strany dospěly do bodu, že nevidí společnou budoucnost? Co zapříčinilo konec gabonského fotbalisty na Letné a uvidíme ho ještě v základní sestavě?