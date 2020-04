Detaily jednání o lize. Co s nakaženými hráči, půjde urychlit start? | iSport.cz

Ani ne za měsíc zase začne profesionální fotbal v Česku. Pokud to tedy 12. května odkývá klubové grémium. Ligový výbor Ligové fotbalové asociace včera schválil nový start dvou nejvyšších soutěží v zemi na 25. května. Nicméně vedení LFA má v úterý zahájit jednání o případném ještě dřívějším začátku. A co když se jednotlivec nakazí? Možná je i varianta oddělit postiženého hráče od týmu a jet dál...

Zhruba tříhodinové jednání sedmičlenného Ligového výboru nepřineslo konkrétní termínovou listinu, ale upevnil se nový start profi soutěží. Ten vychází ze zrychleného uvolňování vládních opatření proti koronaviru.

Takže 25. května nejpozději do kopaček. Vedení LFA má mít připravené konkrétní scénáře, jak má vypadat termínová listina zbytku sezony. Zatím se dá ovšem chytit jen těchto obrysů.

Svobodovi a spol. se pravděpodobně podaří prosadit si start ještě o den až dva dřív před zmíněným 25. květnem. Na víkend 23. až 24. května by nejspíš připadla už dohrávka 23. kola FORTUNA:LIGY Teplice–Liberec. Dál by se frčelo zběsile středa-neděle, potažmo úterý-sobota tak, aby se obě profi soutěže kompletně nepřekrývaly. Třeba kvůli delegaci rozhodčích a taky kvůli televizním přenosům.

V MOL Cupu zbývá dohrát semifinále a finále. Semifinále asi zapadne mezi základní část a nadstavbu první ligy. Finále se nejspíš zasadí souběžně k barážovým zápasům o postup do nejvyšší soutěže. Tohle ale půjde definitivně potvrdit až 12. května. Tehdy se sejde Ligové grémium, tedy celá první a druhá liga.

„Budeme žádat grémium o to, aby bylo umožněno prodloužení stávající sezony přes datum 30.6. Je to především z důvodu toho, že v případě startu 25. května není možné ročník do konce června dohrát,“ vysvětluje Dušan Svoboda.

Rozběhnou se jednání o dřívějším startu

Nová termínovka projde jedině tak, že ji nejdřív odhlasuje nadpoloviční většinou první liga, a pak stejně i druhá. Pokud kalendář grémiem neprojde, znovu zasedne Ligový výbor a pojede se nanovo...

„Já předpokládám, že všichni chceme hrát fotbal, a že ho hrát budeme, když tu možnost máme. Já o tom nebudu spekulovat, jestli to projde, nebo neprojde. Bylo by smutné, kdybychom byli snad jediná liga, která by svou soutěže nechtěla dohrát,“ odmítá špatný konec Svoboda.

Přesto se má podle informací deníku Sport trochu jistit. Počínaje úterkem by vedení LFA mělo začít jednat i o dřívějším začátku, údajně až o deset dní. V takovém případě by se totiž sezona povedla dohrát před koncem června. Těsně, ale povedla.

Taky je klidně možné, že se vládní opatření začnou uvolňovat ještě rychleji, pokud to umožní okolnosti. Vedle toho je ale stejně zapotřebí vyřešit dvě složité otázky. Financování plošného testování jednotlivých hráčů. Zatím nemá LFA jistotu, že dokáže testy pokrýt každý zápas.

A pak případná nákaza. Podle zákulisních zpráv zatím vychází plán ze scénáře, který se podobá i tomu, jaký chystají v Německu. Tedy, že jestli půjde o jednotlivce, bude oddělen od týmu a zahájí léčbu, zatímco zbytek mužstva pojede dál. Jedině kdyby se počet nakažených v jednom týmu přehoupl přes tři fotbalisty, nevyhne se karanténě pravděpodobně celý tým.

„Pokud by to ale mělo být tak, že v případě jednoho nemocného hráče by musel jít celý tým do karantény na dva týdny, tak je to nejen problém pro tuto sezónu, ale rovnou i pro tu příští. Tento scénář řeší úplně všichni. Chceme o této věci prvně jednat s příslušnými úřady a až potom to prezentovat. Budeme dál komunikovat s ministerstvem, jak to správně uchopit,“ říká k tomu Dušan Svoboda.

Jak by mohla vypadat rámcová termínovka?

Deník Sport při sestavování orientačního harmonogramu vycházel z předpokladu, že obě nejvyšší soutěže nebudou souběžně probíhat ve stejný den s maximálním počtem šestnácti střetnutí mj. i kvůli větším možnostem při delegování rozhodčích. A je reálný předpoklad, že i zápasový program jednotlivých kol zejména FORTUNA:LIGY bude kvůli TV přenosům rozvrstven do více dnů, což má platit i u FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, byť ve výrazně menší míře.

sobota/neděle, 23.-24. květen



dohrávka 23. kola FORTUNA:LIGY Teplice–Liberec

18. kolo II. ligy (FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY)

úterý/středa, 26.–27. květen



25. kolo FORTUNA:LIGY

Jablonec–Zlín, Opava–Karviná, Slovácko–Olomouc, Příbram–Baník, Ml. Boleslav–Slavia, Č. Budějovice–Liberec, Sparta–Plzeň, Bohemians–Teplice

19. kolo II. ligy

sobota/neděle, 30.- 31. květen



26. kolo FORTUNA:LIGY

Liberec–Slovácko, Zlín–Baník, Olomouc–Příbram, Slavia–Jablonec, Karviná–Sparta, Teplice–Opava, Bohemians–Č. Budějovice, Plzeň–Ml. Boleslav

20. kolo II. ligy

úterý/středa, 2.–3. červen



27. kolo FORTUNA:LIGY

Opava–Bohemians, Sparta–Teplice, Slovácko–Karviná, Jablonec–Liberec, Č. Budějovice–Olomouc, Příbram–Slavia, Ml. Boleslav–Zlín, Baník–Plzeň

21. kolo II. ligy

sobota/neděle, 6.-7. červen

28. kolo FORTUNA:LIGY

Bohemians–Sparta, Opava–Slovácko, Slavia–Plzeň, Olomouc–Baník, Liberec–Ml. Boleslav, Zlín–Příbram, Teplice–Jablonec, Karviná–Č. Budějovice

22. kolo II. ligy

úterý/středa, 9.-10. červen



29. kolo FORTUNA:LIGY

Sparta–Opava, Slovácko–Bohemians, Č. Budějovice–Teplice, Jablonec–Karviná, Příbram–Liberec, Ml. Boleslav–Olomouc, Baník–Slavia, Plzeň–Zlín

23. kolo II. ligy

sobota/neděle, 13.-14. červen



30. kolo FORTUNA:LIGY

Slovácko–Sparta, Slavia–Zlín, Olomouc–Plzeň, Liberec–Baník, Karviná–Ml. Boleslav, Teplice–Příbram, Bohemians–Jablonec, Opava–Č. Budějovice

24. kolo II. ligy

středa, 17. červen



semifinále MOL Cupu

Sparta–Plzeň, Olomouc–Liberec

25. kolo II. Ligy

sobota/neděle, 20.-21. červen

1. kolo skupiny o titul, 1. kolo skupiny o záchranu, 1. semifinále o Evropskou ligu

26. kolo II. ligy

úterý/středa, 23.-24. červen



2. kolo skupiny o titul, 2. kolo skupiny o záchranu, odvety semifinále o Evropskou ligu

27. kolo II. ligy

sobota/neděle, 27.–28. červen



3. kolo skupiny o titul, 3. kolo skupiny o záchranu, 1. finále o Evropskou ligu

28. kolo II. ligy

úterý/středa, 30.–1. červen/červenec



4. kolo skupiny o titul, 4. kolo skupiny o záchranu, odveta finále o Evropskou ligu

29. kolo II. Ligy

sobota/neděle, 4.–5. červenec



5. kolo skupiny o titul, 5. kolo skupiny o záchranu

30. kolo II. ligy

středa, 8. červenec

kvalifikace o Evropskou ligu (vítěz skupiny o EL proti 5. týmu skupiny o titul)

baráž o ligu – 1. zápasy

neděle, 12. červenec



baráž o ligu – odvety

finále MOL Cupu

