Pelta o lize: Mám absťák, chci hrát! Proti budou dva až tři kluby, myslí si | iSport.cz

Také Miroslav Pelta jako šéf Jablonce rozhodne o tom, zda se FORTUNA:LIGA znovu rozeběhne. Při pohledu na tabulku by si mohl říct, že o to vlastně ani nestojí. Severočeši jsou třetí, což by znamenalo téměř jistě evropské poháry. „Nesmysl, chci hrát,“ říká Pelta.

Miroslav Pelta je přesvědčený, že liga naváže tam, kde v březnu skončila. Že kluby si pokračování odklepnou. „Proti budou tak dva, tři,“ odhaduje.

Příští úterý proběhne hlasování profesionálních klubů ohledně pokračování FORTUNA:LIGY. Vy jste pro dohrání soutěže?

„Jasně. Stavím se k tomu kladně. Vždyť je to přece naše práce, hrát fotbal. Byli bychom sami proti sobě. Nevím, proč bych měl být proti.“

Nechci vám to podsouvat, ale třeba proto, že Jablonec je třetí, což by s největší pravděpodobností znamenalo postup do Evropských pohárů.

„Ano, tabulka by mi vyhovovala, z tohoto pohledu bychom smutní nebyli. Ale opakuju, já to mám jasné, chci hrát.“

Třeba i z ekonomických důvodů?

„Finance jsou taky důležité. Ale já mám hlavně absťák na fotbal. Je to kombinace těchto dvou věcí, asi tak to vidím.“

Rozhodne hlasování. Projde návrh na restart soutěže?

„Jednoznačně.“

Mluví se o tom, že to bude těsné.

„Ne. Nebude. Víte, jak to chodí. Kluby přijedou do Prahy, uvidí, že jsou v menšině. Nakonec proti budou dva až tři. Já jsem byl předtím pesimista, myslel jsem, že opatření budou trvat déle a nestihneme to. Situace tehdy byla horší, teď to vypadá příznivě.“

Probíhá v zákulisí nějaký lobbing, přesvědčování? Tím, nebo oním směrem.

„Spíš bych to řekl tak, že se o tom bavíme, voláme si. Každý je zvědavý, co si myslí ten druhý.“

UEFA vydala „silné doporučení“ ligy dohrát, pokud to bude možné. Dušan Svoboda, předseda LFA, říká, že když kluby smetou pokračování soutěže, může UEFA odmítnout českou účast v evropských pohárech. Tím pádem přijdou kluby o peníze. Je to reálné?

„Já bych k tomu řekl, že je potřeba pracovat s realitou. Teď se pojďme bavit o fotbale, o tom, že dohrajeme ligu.“

