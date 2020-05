Otázky před Ligovým grémiem: prodloužení sezony a potvrzení šéfa? | iSport.cz

Už za několik dní se odehraje akce, která má rozseknout spoustu otázek dnešní doby. Ligové grémium, tedy společenství všech 32 profesionálních českých klubů, bude 12. května hlasovat o prodloužení sezony přes 30. červen. Zároveň se uskuteční volby nového vedení Ligové fotbalové asociace. Je pravděpodobné, že se trochu změní podoba současného Ligového výboru, pozici předsedy by nicméně měl obhájit Dušan Svoboda. Co se bude řešit dál?

„Hrozby“ UEFA

Pokud by sezona byla ukončena předčasně, přijal už Ligový výbor prostřednictvím stanovených řádů usnesení, že nebude uznán mistr ani sestupující z první ligy. Zatím není dořešena otázka postupu z druhé ligy. Každopádně by došlo na ožehavé téma: určení účastníků evropských pohárů. Předseda LFA Dušan Svoboda nicméně už v minulosti avizoval, že se tu liga bude řídit doporučením UEFA. Svoboda také v nedávném rozhovoru pro MF DNES varoval, že v případě „bezdůvodného“ předčasného ukončení ligy, by UEFA nemusela pustit české kluby do svých soutěží.

JAK TO DOPADNE

UEFA ligám stále „silně doporučuje“, aby se sezonu pokusily dohrát, pokud jim v tom nezabrání vládní nařízení či nepřekonatelné ekonomické problémy. Zda by UEFA národní ligy, které by sezonu přesto předčasně ukončily, potrestala přímo vyloučením z evropských soutěží, takto pragnantně v žádném prohlášení zatím nezmínila. Faktem ale je, že jediné dvě velké soutěže, které už vyhlásily předčasný konec sezony (nizozemská a francouzská liga), tak učinily až poté, co jim to přikázala vláda. Naopak belgická liga, která kvůli velkému počtu nakažených v zemi toto chtěla udělat jako první, své rozhodnutí neustále odkládá. Možná i pro to, že žádné vládní nařízení v kapse zatím nemá. Nicméně oficiálně zatím UEFA varovala pouze před tím, že zasáhne do seznamu účastníků pohárů v případě, že daná asociace nebude postupovat transparentně, nediskriminačně a taky podle sportovních „zásluh“. Tedy orientovat se v první řadě aktuální ligovou tabulkou.