Koruna slábne, cena Součka roste. Slavia může dostat o 30 milionů víc | iSport.cz

Byl to báječný obchod v lednu – a co teprve v červenci, kdy by mělo být definitivně jasné, že se West Ham United udržel v Premier League a musí tak uplatnit povinnou opci na Tomáše Součka. V tom případě by se celkové odstupné za bývalého kapitána Slavie mohlo vyšplhat teoreticky až na 570 milionů korun, tedy o třicet milionů korun víc, než se původně předpokládalo.

Stačí, aby nadále slábla koruna vůči euru, jak se v posledních týdnech děje.

Souček měl v lednu nejprve nakročeno do Monaka, hodně o něj stál i Brighton. Nakonec však v samém závěru lednového okna uspěl se svou nabídkou West Ham United, který Slavii slíbil 4,5 milionu eur za půlroční hostování českého reprezentanta a dalších 16,2 milionu eur za jeho přestup v případě úspěšné záchrany v nejvyšší anglické soutěži.

Tehdy stálo euro přibližně 26 korun, takže v celkovém součtu šlo o obchod za 540 milionů korun.

„Nadšení i smutek současně. Tomáš nám bude hrozně chybět jako kapitán, hráč i člověk. Bude těžké ho nahradit. Je to skvělá vizitka Slavie i českého fotbalu! Velká osobní satisfakce!“ komentoval na Twitteru celou transakci šéf červenobílých Jaroslav Tvrdík s neskrývaným nadšením.

Za takovou částku totiž dosud žádný fotbalista z české ligy do zahraničí neodešel, dosavadní rekord drží Tomáš Rosický, za kterého Borussia Dortmund zaplatila na začátku roku 2001 Spartě 504 milionů korun.

Na účet Slavie však nakonec může dorazit ještě vyšší částka, vše bude záležet na kurzu koruny vůči euru. Ta v březnu vinou vládních intervencí proti koronaviru začala rychle ztrácet a obchodovala se v poměru 27,5:1, což bylo její pětileté minimum.

Přibližně v té době také West Ham uhradil poplatek za hostování ve výši 4,5 milionu eur, který se tak reálně zvýšil ze 115 na 124 milionů korun. A pokud by stejný kurz platil i v červenci, inkasovala by Slavia doplatek 446 milionů korun, celkem tedy 570 milionů korun. Jen díky výkyvu kurzu by tak vydělala 30 milionů korun, tedy například částku, za kterou si v únoru pořídila talentovaného stopera Davida Zimu z Olomouce.

V tuto chvíli jde samozřejmě zatím o pouhou hru s čísly, byť postavenou na reálných předpokladech. Tím základním nicméně i nadále zůstává fakt, že se West Ham musí v Premier League udržet, jen tak by totiž došlo k uplatnění povinné opce na Součkův přestup. Londýnský klub je přitom po 29 kolech na šestnácté příčce a od sestupu jej v tuto chvíli dělí jen lepší skóre. Zdali se anglická nejvyšší soutěž po pandemii COVID-19 znovu rozběhne, není ještě v tuto chvíli jasné, ale vše k tomu směřuje.

Souček za West Ham nastoupil ve čtyřech ligových zápasech, přičemž ten poslední na půdě Liverpoolu nedohrál kvůli zranění, z kterého se mezitím stačil dostat. Trenér David Moyes i fanoušci tradičního klubu nicméně byli s jeho dosavadními výkony velmi spokojeni, bývalý slávista se dočkal řady pozitivních recenzí. Podle oficiální ligových dat měl český reprezentant ve čtyřech zápasech až 75% úspěšnost při zastavování akcí soupeřů, vyhrál 23 soubojů a odebral soupeřům přes 10 míčů.