Nguyen: Že někdo nechce hrát? Směšné! Gólman trénoval i s přítelkyní | iSport.cz

Pauza byla dlouhá, na hřiště se těšil jako malý kluk. Brankář libereckých fotbalistů Filip Nguyen se už nemůže dočkat, až znovu vypukne elitní FORTUNA:LIGA, přerušená pandemií nového koronaviru. Sedmadvacetiletý gólman by považoval za směšné, pokud by některý z českých klubů nechtěl hrát a kvůli nemoci covid-19 by chtěl sezonu raději předčasně ukončit.

„Nemůžu mluvit za ostatní, ale podle toho, jaký mám pocit z kluků a trenérů, tak samozřejmě všichni chtějí hrát. Věřím, že by to tak měly mít všechny týmy i všichni kluci po celé republice. Každý fotbalista se těší, až bude moci hrát fotbal, od toho tady jsme. Že by se nemělo hrát nebo že by někdo nechtěl hrát mi přijde jako směšné,“ řekl pro klubovou televizi Nguyen.

Vedení Ligové fotbalové asociace (LFA) schválilo, že se přerušená sezona v profesionálních soutěžích může rozběhnout od 25. května. Příští týden však ještě musí ligové grémium všech klubů nadpoloviční většinou odsouhlasit prodloužení ročníku přes 30. červen.

„Od doby, co oznámili, že by se mohlo začít 25. května, nebo už předtím 8. června, tak to pro nás bylo příjemnější. Už jsme věděli, kdy se asi tak může začít, a nebylo to bůhvíkdy. Teď, jak se to postupně zkracuje, tak je to lepší a lepší,“ uvedl Nguyen.

Těšíte se na restart FORTUNA:LIGY? Zapojte se do diskuzí na iSport.cz

Těší se na nabitý program, sezona by se totiž měla dohrávat s dvěma zápasy za týden. „Myslím, že tohle mají fotbalisti rádi, když se víc hraje než trénuje. Ty zápasy nás baví nejvíc. V tomhle to bude jiné než obvykle, bude míň tréninků. Bude důležité neupadnout pod nějakou deku nebo psychický tlak. Vše půjde naráz, je důležité si udržet čistou hlavu,“ uvedl Nguyen.

Liberci patří sedmé místo v tabulce, má ovšem zápas v Teplicích k dobru. Případná výhra by Slovan posunula na čtvrtou příčku, která znamená účast v předkole Evropské ligy. Kvůli omezenému cestování zatím není jasné, jak a kdy se v příštím ročníku bude hrát kvalifikace evropských pohárů.

„Poháry jsou samy o sobě motivace. A to že bychom se podívali za hranice? Nikdo neví, co bude v červenci a srpnu, jak to bude vypadat. Takže těžko spekulovat,“ konstatoval Nguyen.

V době karantény a individuální přípravy v domácích podmínkách trénoval i s přítelkyní. „Musím říct, že tréninky ji bavily. Ráda kope a sama se zdokonalovala. Možná ji mrzí, že si teď nemůže kopat s námi. Takže jí to budu muset vynahradit a odpoledne si asi půjdeme zakopat,“ řekl s úsměvem.

