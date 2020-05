Jindřišek: Zápasy bez diváků? Jako trénink. V Bohemce chce pokračovat | iSport.cz

„Určitě bych chtěl všemi deseti, aby se už hrálo, ale obrovskou nevýhodu vidím bez diváků. To prostě bude zápas jako trénink, kde nejsou fanoušci. Slyšíme pomalu každé slovo, bude to zvláštní. Nebude to ani jako přátelák, protože i na něj za námi fanoušci jezdí kamkoliv a pár lidí tam je. Takhle nám nebude fandit nikdo,“ řekl Jindřišek v rozhovoru s ČTK.

„Z tohoto pohledu to beru jako velké minus, ale bohužel taková je situace a musíme to tak brát. Určitě jsem rád, že aspoň začneme hrát, pokud teda začneme a nic se nezmění,“ uvedl.

Vedení Ligové fotbalové asociace (LFA) minulý týden schválilo, že se přerušená sezona v profesionálních soutěžích může rozběhnout od 25. května. Příští úterý 12. května ale ještě musí ligové grémium všech klubů nadpoloviční většinou odsouhlasit prodloužení ročníku přes 30. červen.

Bohemians před pozastavením soutěže patřilo jedenácté místo. Vršovickému celku se dařilo zejména doma, kde v ligové sezoně prohrál jediný z 11 duelů a nasbíral tam 22 z celkových 27 bodů. V únoru v Ďolíčku dokonce zdolal obhájce titulu a do té doby suverénní Slavii. „Ne že na Ďolíček sázíme - minulou sezonu jsme tam skoro nevyhráli a dělali jsme body venku, ale momentálně se nám tam hraje dobře. Takže pro nás (jsou zápasy bez diváků) určitě velká nevýhoda. Samozřejmě velká nevýhoda to může být i pro Plzeň, Spartu, Slavii,“ prohlásil Jindřišek.

„Budou to zvláštní zápasy, ale zase na druhou stranu je to něco nového. Zápasy můžou být vyrovnanější tím, že druhý tým nepožene domácí obecenstvo. Můžou být zajímavé výsledky a překvapení. Jen doufám, že to nebude u nás v Ďolíčku a že tam ty tři body pro nás zůstanou,“ konstatoval bývalý hráč Jablonce a Olomouce.

Aby se ročník stihl dokončit co nejdříve, bude potřeba hrát dvakrát týdně. „Uvidíme, jak na tom člověk bude fyzicky. Budeme muset umět lépe regenerovat, dodržovat životosprávu a uvidí se, kolik budeme mít sil v dalších zápasech,“ řekl Jindřišek, který v 344 ligových utkáních vstřelil 21 branek.

Před restartem soutěže je podle něj potřeba odehrát přípravné duely. Od pondělí 11. května budou díky další vlně uvolňování vládních opatření povoleny sportovní akce do 100 osob. „Myslím si, že každý tým musí sehrát minimálně dva tři přáteláky, jinak si nedokážu představit, že bychom jen trénovali a hráli mezi sebou. Jiný soupeř je něco jiného. Přáteláky je nejlepší absolvovat,“ uvedl Jindřišek.

Fotbalisté se do tréninku vrátili 20. dubna po pětitýdenní pauze. Po více než dvou týdnech trénování na sobě Jindřišek cítí posun. „Teď už by člověk pomalinku řekl, že je v kondici nebo že ho už nic nedokáže překvapit. Samozřejmě jsou ještě před námi náročnější tréninky, co se týče malých her, které ještě nemůžeme hrát, ale určitě už je tam velký posun v tom, že se tělo začalo adaptovat na normální provoz a že se to blíží zápasovému tempu,“ konstatoval Jindřišek, který za „Klokany“ hraje od roku 2009.

Po sezoně mu skončí smlouva, ale v barvách „Klokanů“ chce nadále působit. „Měl jsem včera jednání ohledně mého dalšího působení ve Vršovicích. Je to v jednání, ale ještě nejsme dohodnutí. Chci pokračovat a Bohemka taky chce, abych v jejím dresu pokračoval,“ prohlásil Jindřišek.