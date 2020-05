Atletka trénuje sudí: Nejde o závod, ale o zdraví. Teď chybí regenerace | iSport.cz

Přerušená liga neznamená dovolenou, je třeba se udržet v co nejlepší kondici a být připravený na to, že se soutěž může brzy zase rozběhnout. To platí nejen pro hráče, ale i pro rozhodčí. Jejich formu má poslední dva roky pod dohledem trenérka a bývalá úspěšná atletka Naďa Koštovalová. Pro iSport.cz popsala, jak se sudí udržují v nejlepší možné kondici i ve chvíli, kdy do chodu jejich sportu zasáhne tak závažná událost, jakou je pandemie koronaviru.