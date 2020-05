Pět úkolů pro Spartu: vylepšit obranu, fungovat i bez Kangy a dát na Kotala | iSport.cz

Jaké úkoly musí Sparta vyřešit před restartem FORTUNA:LIGY? • FOTO: koláž iSport.cz Stránky z kalendáře odpadávají, restart FORTUNA:LIGY se neustále přibližuje. Pořád platí, že by k němu mělo dojít v období kolem 25. května. Pro účastníky nejvyšší soutěže to znamená, že se pomalu musí stavět do pozoru. Platí to samozřejmě i pro Spartu, která potřebuje z aktuálního devátého místa vystřelit vzhůru. Jaké jsou hlavní úkoly pro mužstvo kouče Václava Kotala? Server iSport.cz jich vybral pět, které okomentoval expert Miroslav Koubek.

Uhasit sezonu Netřeba si cokoli nalhávat, Sparta opět prožívá tristní ročník. Do úspěšných barev už ho ve zbytku sezony nepřemaluje, může ovšem výrazně minimalizovat ztráty. Co je k tomu potřeba? Okamžitě vyletět z aktuálně devátého místa tabulky do první šestky, tedy do skupiny o titul. Cílem musí být třetí příčka. Prioritou pak zůstává triumf v MOL cupu. Rudí mají nakročeno, v semifinále ale čeká Plzeň. Miroslav Koubek, bývalý trenér Plzně, Slavie či Mladé Boleslavi: „Jestliže Sparta před přerušením vypadala nadějně, nyní jsme v očekávání, zda na to dokáže navázat. Nemá špatné mužstvo, nemá ho sice mimořádné, ale špatné není. Po odchodu Václava Jílka přišlo herní zlepšení, ale výsledkové už ne. Udělala dva body ve třech zápasech, když neberu výhru v poháru nad Baníkem. Nicméně sportovně má Sparta na to, aby byla na vyšších příčkách.“ Bořek Dočkal a Dávid Hancko poté, co Sparta inkasovala v derby se Slavií v nastavení druhé půle vyrovnávací branku na 1:1 • Foto Pavel Mazáč / Sport

Žít i bez Kangy Je to hotová věc, Guélor Kanga ve Spartě kroutí poslední měsíce, možná dokonce týdny. V praxi to znamená obrovský zásah do všech vrstev mužstva. Výstavba hry, přechod do ofenzivy, nápaditost v předfinální fázi. Tohle všechno se poslední roky točilo téměř výhradně kolem šikovného Gabonce. Pražané musí ukázat, že jsou schopní fungovat i bez něj. Ideálně hned od restartu ligy. Těžký, ale ne neřešitelný úkol. Miroslav Koubek: „Dobrá individualita, výborný hráč. Fotbal je však o jedenácti lidech a soudržnosti týmu. Ve hře Sparty nebude atrakce, upoutání pozornosti a parády, na které diváci chodili. Už nebude takový rozruch, který byl občas na škodu. Možná hra Letenských zevšední, ale zase to může být daleko efektivnější. Prostor dostanou Sáček, Trávník či Krejčí, kteří budou ochotni tvrdě pracovat.“ Sparťanský záložník Guélor Kanga v utkání s Libercem • Foto Pavel Mazáč / Sport

Udržet Tetteha vzhůru Se svérázným Ghaňanem je to těžké. Potenciálem ligu převyšuje, o tom se nepochybuje. Potíž je v rozkolísanosti výkonnosti, se kterou Benjamin Tetteh bojuje celou kariéru. Na vrchní hladině ho zatím nikdo neustálil, dokáže to trenérský bard Václav Kotal? Pokud chce Sparta vzhůru, potřebuje toho Tetteha z derby, který si dvakrát povodil obranu Slavie. Přesun do hibernace ovšem u mladého útočníka vyloučit nelze. Miroslav Koubek: „Zaznamenal jsem, že po změně trenérů se znovu nastartoval, začal zlobit a byl na hřišti nebezpečný. Dlouhodobě však nenaplňuje, co v něm je. Má téměř dva metry, je rychlý, umí to s balonem. Střelecká technika není nejlepší, ale kdyby na ní zapracoval, může se posunout. Z teoretického nejlepším útočníkem Sparty. Potenciál, který v něm je, ale zatím neprodal.“ Předčasná radost Benjamina Tetteha ze Sparty. Je gól proti Slavii VAR odvolal kvůli přistrčení Ladislava Takácse • Foto Pavel Mazáč / Sport

Vylepšit obranyschopnost O trenérovi Sparty se říká, že je defenzivní specialista. Sebelepší kuchař ale bez vhodných surovin kvalitní pokrm neuvaří. Aby zadní linie Sparty fungovala, musí být složena ze správných válečníků. Jsou to ti současní? Ve všech případech určitě ne. Obrana Letenských dozná v létě personálních změn, prioritou je udržení Hancka a příchod pravého stopera. Další tahy se mohou odvíjet od zbytku sezony. Miroslav Koubek: „Složení, které končilo ligu, je rozvojeschopné. Štetinu bych podržel, je to dobrý stoper, jen potřebuje hrát a mít důvěru. Hancko je do budoucna velmi šikovný hráč. Je fotbalový a konstruktivní. Pokud Frýdek nepodepíše smlouvu, vědu bych z toho nedělal. V týmu je Hanousek a na kraji může hrát i Hancko. Na levého stopera se může vrátit Lischka.“ Lukáš Štětina dostává žlutou kartu v utkání se Zlínem • Foto Sport/ Barbora Reichová