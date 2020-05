Mezi „S“ to vře. Tvrdík dělá podpásové fauly, reaguje na atak Sparta | iSport.cz

Sparťan Ladislav Krejčí odhlavičkovává míč poté, co na něj nedosáhl slávista Ibrahim Traoré • Pavel Mazáč / Sport

Úterní grémium Ligové fotbalové asociace (LFA), na kterém se rozhodne o osudu rozehrané sezony, se blíží. A spolu s tím houstne i atmosféra nejen mezi nejmocnějšími tuzemskými kluby. V sobotu zahájil křížovou palbu boss Slavie Jaroslav Tvrdík , jenž v rozhovoru pro Lidové noviny i prostřednictvím svého Twitteru zaútočil na šéfa LFA Dušana Svobodu, Spartu i Plzeň. „Pan Tvrdík byl dlouho v politice a naučil se tam i to, jak před volbami komunikovat. Včetně hojného používání argumentačních podpásových faulů,“ reaguje na to generální ředitel Letenských František Čupr.

Tři dny před jedním z nejdůležitějších jednání v historii samostatné české ligy přešel šéf Slavie Jaroslav Tvrdík do útoku. Zřejmě nejtřaskavěji zapůsobil před Ligovým grémiem, které má rozhodnout o dohrání sezony, jeho výrok na adresu dvou největších rivalů.

„Buďme upřímní, kdyby dnes Plzeň byla první a Sparta druhá, současné vedení LFA by ligu již bez diskuze s kluby dávno ukončilo,“ prohlásil Tvrdík.

Silná slova...

Taková, že je rivalové z Letné nenechali bez reakce. „Pan Tvrdík byl dlouho v politice a naučil se tam i to, jak před volbami komunikovat. Včetně hojného používání argumentačních podpásových faulů. Především myslím to vyvolávání iracionálního strachu v souvislosti s koronavirem. Politici dobře vědí, že strachem a panikou se to jejich obecenstvo formuje nejlépe,“ prohlásil generální ředitel Sparty František Čupr.

Letenští, Plzeň, ale i další kluby se dlouhodobě netají tím, že chtějí rozehranou sezonu dokončit tak, jak stanovuje herní řád. Tedy kompletně, včetně nadstavby. Tím spíš, když se v Česku situace kolem pandemie koronaviru neustále zlepšuje a sám stát začal přísná opatření rozvolňovat.

„Naše reakce je jasná. Odmítáme konstrukce pana Tvrdíka. Ligu bychom chtěli dohrávat, i kdybychom byli první nebo druzí, protože jsou pro to podmínky. Riziko komplikací pro hráče je nyní tak malé, že se skoro nedá vyčíslit. Jde o promile. A navíc - tady jde i o další věci. Fotbal musí minimalizovat ztráty a ukázat svou životaschopnost i kvůli budoucnosti, která nebude vůbec snadná,“ je přesvědčený šéf Sparty.

Nesestupovat? Chce to znát normy

Deník Sport požádal o reakci i Viktorii Plzeň. „Nebudeme se k tomu zatím vyjadřovat,“ vzkázal nakonec tiskový mluvčí Václav Hanzlík. Naopak předseda LFA Dušan Svoboda prohlášení poskytl.

„Manipulativní výroky pana Tvrdíka nepovažuji za rozumné obšírně komentovat. Zájmem LFA musí být učinit maximum pro to, aby se tento soutěžní ročník mohl dohrát na hřišti. To je mé silné přesvědčení, podpořené jasným doporučením UEFA,“ prohlásil s tím, že na půdě Ligového grémia očekává v úterý věcnou diskuzi.

„Doufám, že bude založena alespoň na elementární znalosti fotbalových norem, a ne na snaze se zalíbit a získávat si politické body do budoucna,“ reagoval Svoboda nejspíš na další kontroverzní návrh slávistického bosse. A totiž nenechat ani z řádně dohrané soutěže nikoho sestoupit, protože dohrávání ligy podle něj i tak bude neregulérní.

„Model dvou zápasů v týdnu ještě více zvýhodní velké kluby. Neumím si vůbec představit, jak ty menší budou zvládat tempo dvou zápasů týdně,“ argumentoval Tvrdík, jehož nápad by nalezl podporu nejspíš především v poslední Starkově Příbrami a asi i u některých moravských klubů namočených do sestupových vod.

A reakce z druhého břehu Vltavy? „Proč by dohrávka nebyla regulérní? Pokud se soutěž dohraje ve stejném formátu, který si kluby schválily, tak regulérní nepochybně bude. Navíc absolutně tyto výroky nechápu i kvůli komunikaci fotbalu směrem do společnosti. Tím, že se veřejně hašteříme a zpochybňujeme schválené věci, jen poškozujeme naši společnou značku. To je nedůstojné a nezodpovědné,“ oponuje Čupr.

Strach z viru, nebo ztráty titulu?

Tvrdík na svém Twitteru v sobotu nicméně potvrdil, že Slavia zvedne ruku pro pokračování soutěže. Zároveň ovšem hned přidal celou řadu výhrad a podmínek. Některé přitom formuloval jen velmi obecně. Třeba tu o zaručení zdraví a bezpečnosti hráčů.

„Nedovolíme žádné ohrožení zdraví nebo životů hráčů a členů realizačního týmu. Jestliže vedení LFA bude prosazovat jakékoliv výjimky, bude to dělat na svoji odpovědnost a ponese za to právní následky. Absolutně není akceptovatelné přenášet odpovědnost na hráče a žádat po nich podpisy pod revers,“ míní předseda představenstva Slavie.

LFA přitom v posledních týdnech o nastavení hygienických parametrů pro dohrání soutěže intenzivně jedná s epidemiologickým týmem Ministerstva zdravotnictví. Další jednání má být na programu už v pondělí. Možná i proto František Čupr vidí za slovy svého protějšku spíš úhybný manévr...

„Jaroslav Tvrdík si dost protiřečí. Na jedné straně opakovaně a s velkou starostí mluví o ochraně zdraví hráčů a vzápětí sarkasticky řekne, že pokud by Plzeň byla první a Sparta druhá, tak se liga ukončí a nikdo to dál nebude řešit. Za touto myšlenkovou konstrukcí je vidět způsob jeho uvažování. To, že u něj jde čistě o vypočítavost pramenící ne ze strachu z viru, protože ten je v současné situaci iracionální, ale nejspíš ze strachu z toho, že Slavia ještě může přijít o první místo v tabulce,“ myslí si generální ředitel Sparty.

Slavia chce odložit volby

Součástí úterního grémia bude i volba nového předsedy LFA. Jediným kandidátem je v tuto chvíli stávající šéf Svoboda. Slavia by ale volební proces nejraději o tři až šest měsíců odložila, k prvnímu muži ligové asociace má Tvrdík dlouhodobě celou řadu výhrad včetně špatné komunikace. S alternativním personálním řešením ale dosud veřejně nevystoupil.

„Můj osobní pocit je, že Slavia nebyla schopná za celou dlouhou dobu postavit svého protikandidáta. A tak nyní potřebuje získat čas, aby ho našla. Osobně ale nevidím důvod, proč volby odkládat. Nicméně záležet tu bude na klubech. Pokud budou mít všechny zájem volby odložit, tak dobře. Ale nic takového nyní upřímně necítím,“ dodává Čupr.

Úterní zasedání grémia bude rozhodně zajímavé, to je jisté už nyní.