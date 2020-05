Čermák o roli plzeňského lídra i ligovém rozjezdu: Chceme už začít hrát | iSport.cz

Čermák platí za mimořádně nadaného fotbalistu, ve vrcholné formě dosahuje i reprezentační úrovně. Jenže pokaždé, když se šplhá na svůj vrchol, přijde otravné zranění. Zkrátka k vzteku. „Uvědomuji si to, dělám maximum, aby se to neopakovalo,“ reaguje na své opakované trable s kolenem. Stejně jako drtivá většina českých ligových fotbalistů teď vyhlíží s nadějí návrat do ostrých zápasů.

Bylo těžké se po koronavirové pauze zase na hřišti dostat do tempa?

„Na prvních trénincích je vždycky znát, že člověk nebyl delší dobu v kontaktu s balonem, projevuje se to v přihrávkách a podobně. Ale dostali jsme se do toho rychle. Hlavně jsme byli rádi, že můžeme být pospolu, sice podle přísných pravidel, ale člověk je šťastný, že je v kopačkách a s balonem na hřišti. To bylo velice pozitivní.“

Nebál jste se o ztrátu formy?

„To ani ne, jsme jako mančaft dobře nastavení. Na začátku to bylo těžké, nevěděli jsme, jestli se vůbec začne hrát. Ale jak jsem říkal – byli jsme hlavně rádi, že můžeme trénovat společně na hřišti. Během pauzy jsem pracoval hlavně na fyzičce, spíš šlo o získání správného pocitu s balonem. Herní vytíženost a další věci s tím spojené jsou úplně něco jiného, než když člověk sám běhá po lese, tam běží převážně rovně. Změny směru a podobná cvičení mi chyběly, to je jasné, takže první týden trvalo, než jsem se do toho zase dostal.“

Počítám, že už jste všichni natěšení, až vlétnete do ostrých zápasů a skončí tohle nepříjemné čekání?

„Přesně tak. Na nic jiného ani člověk nemyslí. Proto trénujeme, abychom mohli hrát zápasy. Všichni jsme natěšení, věříme, že to dopadne a už se začne hrát.“

Bojíte se nákazy, pokud se liga rozjede?

„Osobně strach nemám, opravdu věřím, že pokud se budou dodržovat pravidla tak, jak jsou nastavená, nákaza nám hrozit nebude. Věřím, že se začne hrát, sezona se dokončí a ta nová odstartuje sice s mírným zpožděním, ale už v obvyklém režimu.“

Plzeň vlétla do jara výborně, udělali jste šňůru čtyř ligových výher a postoupili do semifinále MOL Cupu. Mrzelo vás, že jste nemohli dál zúročit narůstající fazonu?

„Bohužel nastala taková situace. Já se vrátil po zranění, odehrál dva zápasy a pak přišla tahle věc. Ale nic s tím neuděláme, teď trpí skoro celý svět.“