Šéf Sparty ostře reaguje na Tvrdíka: Jedná vypočítavě a nezodpovědně | iSport.cz

Odmítá názorové konstrukce slávistického bosse Jaroslava Tvrdíka, podle nichž by se už Fortuna liga nedohrávala, kdyby byly Plzeň a Sparta v čele tabulky. Z posledních Tvrdíkových výroků prý cítí víc strach o výsledek, než o často zmiňované zdraví hráčů. „Politici ale dobře vědí, že právě vyvoláváním strachu se jejich obecenstvo nejlépe formuje,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz přímočaře sparťanský šéf František Čupr. Mluví i o tom, v čem by delší přestávka uškodila hráčům napříč ligou i o složité budoucnosti, které současné hašteření klubů moc neprospívá.

Jaká je vaše reakce na prohlášení pana Tvrdíka – zejména pak na tvrzení, že pokud by Sparta a Plzeň vedly ligu, sezona by se už dávno ukončila?

„Rozumíme situaci. Pan Tvrdík byl dlouho v politice a ví, jak před volbami komunikovat. Včetně hojného používání různých argumentačních podpásových faulů. Upřímně jsme to od něj i tak trochu čekali.“

Co tím myslíte konkrétně?

„Především to vyvolávání iracionálního strachu. Na tom je celý tento virový marketing v zásadě postavený. Vyvolat strach, aniž bychom něco zkusili udělat, aniž bychom situaci řešili. Politici dobře vědí, že strachem a panikou se jejich obecenstvo formuje nejlépe. Ale naše reakce je jasná. Odmítáme takový pohled na věc. Ligu bychom chtěli dohrávat, i kdybychom byli první nebo druzí, protože tady jde o zcela jiné věci, než se snaží pan Tvrdík podsouvat.“

O jaké?

„Fotbal nyní musí minimalizovat ztráty a ukázat životaschopnost. Hrajeme už nyní i o jeho budoucnost ve střednědobém kontextu. A jinak pan Tvrdík si ve svém prohlášení také dost protiřečí.“

Co máte konkrétně na mysli?

„Třeba když na jedné straně opakovaně a s velkou starostí mluví o ochraně zdraví hráčů a vzápětí sarkasticky řekne právě to, že pokud by Plzeň byla první a Sparta druhá, tak se liga ukončí a nikdo to dál nebude řešit. Za touto myšlenkovou konstrukcí je dobře vidět způsob uvažování Jaroslava Tvrdíka o celé té situaci. To, že u něj jde čistě o vypočítavost pramenící ne ze strachu z viru, protože ta je v současné situaci iracionální, ale ze strachu z toho, že Slavia ještě přijde o první místo, přestože měla po podzimu tak obrovský bodový náskok. Nehledě na to, že s tím by byly spojené pro klub i nemalé finanční dopady.“

Sparta tedy, předpokládám, bude na Ligovém grémiu podporovat kompletní dohrání ligy?

„Samozřejmě. Upřímně cokoli jiného bych s ohledem na současnou situaci v Česku považoval za zcela iracionální a bezprecedentní. Vždyť v posledních týdnech se počet nakažených denně pohybuje kolem třiceti padesáti lidí, takže riziko nějakých vážnějších komplikací je pro hráče tak malé, že se skoro nedá vyčíslit. Jde vyloženě o promile. Zvlášť když se kluby budou zodpovědně řídit hygienickými opatřeními. O to neuvěřitelnější mi přijde, že tu někteří lidé z fotbalu jsou schopní stále vést polemiku o tom, zda sezonu dohrát, či nikoli.“

Pan Tvrdík nakonec prohlásil, že Slavia na grémiu pro dohrání sezony nejspíš zvedne ruku, ale jedním dechem dodal, že ta dohrávka už stejně nebude regulérní…

„Tak to je další moment, kterému v jeho prohlášení naprosto nerozumím. Proč by proboha nebyla? Sezona byla pro všechny kluby nuceně a na stejně dlouhou dobu přerušena. Ale pokud se nakonec soutěž dohraje ve stejném formátu, který si kluby samy schválily, tak regulérní nepochybně bude. Navíc absolutně tyto výroky nechápu i kvůli komunikaci fotbalu směrem do celé české společnosti. Tím, že se takhle veřejně hašteříme, jen zpochybňujeme a poškozujeme naši společnou značku. To je zcela nedůstojné a nezodpovědné jednání.“

Čekáte, že to může mít dopad směrem k partnerům ligy a klubů?

„No rozhodně nám to nepomáhá, právě naopak. Uvědomte si, co nás v souvislosti s minulými měsíci čeká. Spousta našich partnerů už avizuje, že může mít finanční problémy a bude tudíž velmi zvažovat, zda do fotbalu budou dál peníze dávat a podporovat kluby. A když uvidí, že ty kluby se mezi sebou hádají a ani se pořádně nejsou schopní dohodnout na základních věcech, tak proč by to dělali? Vždyť hrozí, že od nás utečou! A nejen od klubů, ale i z LFA. Takže se klidně může stát, že tu pak zbude čtyři pět klubů, kteří tu první ligu nějak důstojně finančně utáhnou. Tyto manipulace jsou neuvěřitelně krátkozraké.“

Slavia také ústy Jaroslava Tvrdíka prohlásila, že bude chtít odložit volby nového vedení LFA. Jak se staví k tomuto kroku Sparta?

„Můj osobní pocit je, že Slavia nebyla schopná za celou dlouhou dobu postavit svého protikandidáta proti Dušanu Svobodovi, tak nyní potřebuje získat čas, aby ho případně našla. Osobně nevidím důvod, proč volby odkládat. Ale záležet tu bude na klubech. Pokud budou mít všechny zájem volby odložit, tak dobře. Ale k tomu je nejdřív potřeba mít konsenzus klubů. A nic takového upřímně necítím. A jinak současně mě na celé té situaci posledních dnů zaráží jedna věc. Proč veškerá kritika směřuje jen k osobě Dušana Svobody? Nechci tu působit jako nějaký jeho obhájce, ale tohle mě zaráží.“

Tak Dušan Svoboda je předseda LFA, tak asi proto…

„Dobře. Ale přece v tom Ligovém výboru nesedí zdaleka sám. Plzeň tam má místopředsedu Adolfa Šádka, Slavia Jana Nezmara, Baník Václava Brabce, Bohemka Dariusze Jakubowicze. A nikdo z nich se v poslední době pořádně neozval. Tedy kromě Nezmara, který ale celou věc řešil jen partikulárně z pohledu Slavie. Čekal bych, že budou víc vidět. A zvlášť pokud by měli nějaké pochybnosti o posledních krocích LFA. Vždyť oni tvoří Ligový výbor, tu výkonnou složku LFA.“

Jak se k možnému návratu na hřiště staví vaši hráči?

„Když se zeptám kteréhokoliv z nich, tak všichni chtějí hrát. V těch velkých klubech jsou nyní hráči vzhledem k platům v komfortnější situaci, v těch malých přicházejí o velké peníze nutné pro jejich život. Zvlášť v těch, kde mají platy z větší části vázané na bonusovou složku. Navíc každý den, který hráči stojí, klesá jejich hodnota na trhu. A to si dobře uvědomují. A další věc – každý týden navíc bez zápasového zatížení jim stěžuje budoucí návrat do zápasového rytmu. Vůbec nechápu, že někdo může argumentovat ve smyslu, že kvůli tomu, co se stalo Olayinkovi (zlomil si lýtkovou kost při tréninku), by se nemělo nyní raději dál hrát a ještě to dávat do souvislosti s COVIDem. Vždyť to je úplně naopak!“

Jak to myslíte? Pan Grygera o tom mluvil ve smyslu s možným velkým zatížením po dlouhé pauze…

„No jasně! Ale vždyť pokud ti hráči budou stát ještě další měsíc či dva a pak se vrhnou do další ligové sezony a do toho budou hrát předkola pohárů, tak budou riskovat ještě víc než nyní! Mluvil jsem o tom s Tomášem Rosickým, který má s návraty po delší pauze zkušenost jako málokdo. A jednoznačně mi potvrdil, že čím delší ta přestávka bude, tím složitější pro hráče bude návrat. Tyhle demagogie a nesmyslná prohlášení mě rozčilují. A pak si tu někdo bude brát do úst zdraví hráčů? Vždyť o tohle těm lidem vůbec nejde. Vždyť čím straší i Tvrdík? Že na podzim může přijít druhá vlna pandemie, která bude horší. Dobře. Takže teď když je situace příznivá, hrát nebudeme, a až se zhorší, tak začneme? Co to je za nesmysl?“

Věříte, že se sezona dohraje?

„Doufám v to. A ještě jednou – nám jde o fotbal a chceme ho hrát. A ať nám už laskavě nikdo nepodsouvá, že kdybychom byli první nebo druzí, bylo by to jinak. Tahle prohlášení lidí, kteří řeší jen parciální zájmy svých klubů, fotbalu a lize škodí. Přitom často jsou to lidé, kterým ve skutečnosti až tolik nejde o hráče, byť jich mají plná ústa. A také kašlou na fanoušky i sponzory, bez nichž se tu fotbal bude dál dělat opravdu jen hodně těžko.“